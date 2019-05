AL-SÎRA : enfance

Par : Mahmoud Hussein

Muhammad, orphelin de son père, est pris en charge par son grand-père 'Abd al-Muttalib, qui le confie à une nourrice. Un jour, l'enfant est emmené par des inconnus, qui lui ouvrent la poitrine pour lui retirer un caillot noir du cœur. Muhammad fait le récit de cet événement.

'Abd Allah, le dernier fils de 'Abd al-Muttalib, ayant atteint l'âge de la puberté, son père décida de le marier à Amna, fille de Wahab ibn 'Abd Manâf. Ils allèrent tous les deux chez Wahab afin de demander la main de sa fille. En chemin, ils croisèrent une femme des Banû Asad, qui, voyant son visage, s'arrêta et lui dit :

—Où vas-tu 'Abd Allah?

Il désigna son père, qui marchait devant lui et dit :

—Je vais avec mon père.

Elle dit :

—Je te donnerai autant de chameaux que ceux qui ont été sacrifiés pour te sauver, si tu viens me prendre tout de suite.

Il dit :

—J'accompagne mon père, je ne peux me séparer de lui.

Ils arrivèrent chez Wahab, à qui 'Abd al-Muttalib demanda la main de sa fille Amna pour son fils 'Abd Allah. Wahab accepta et 'Abd Allah entra chez Amna et la connut la nuit même. Et elle fut enceinte de Muhammad.

Rentrant chez lui le lendemain, 'Abd Allah retrouva sur son chemin la femme des Banû Asad qui s'était offerte à lui la veille. Cette fois elle n'en fit rien et lui tourna le dos. Il lui dit :

—Pourquoi ne m'offres-tu pas aujourd'hui ce que tu m'as offert hier ?

Elle lui répondit :

—La lumière qui émanait de toi hier t'a quitté. Je ne te désire plus aujourd'hui.

Peu de temps après, 'Abd Allah partit au pays de Shâm pour y faire du commerce. A son retour, il descendit chez ses oncles maternels les Banû al-Najjâr, à Yathrib. Il tomba malade et mourut avant que sa femme eût accouché, laissant peu de biens à l'enfant qui allait naître.

Amna fit prévenir 'Abd al-Muttalib, grand-père du nouveau-né :

—Il t'est né un garçon. Viens le voir.

Abd al-Muttalib se rendit chez elle, prit son petit-fils et le porta dans ses bras jusqu'à la Ka'ba. Il remercia Dieu de lui avoir fait ce don et le pria d'accorder à son petit-fils aisance et prospérité. Puis il ramena l'enfant chez sa mère et, comme le voulait la coutume, se mit à la recherche d'une nourrice. Il fit sacrifice d'un bouc et nomma le nouveau-né Muhammad *Les gens s'en étonnèrent :

—Pourquoi le nommer Muhammad ? Pourquoi ne pas lui donner le nom de tes ancêtres ?

Abd al-Muttalib répondit :

—Je veux le voir loué par Dieu dans le Ciel comme par les gens sur la Terre.

La nuit où naquit Muhammad ibn 'Abd Allah, la salle du trône de Khusrû, Roi des Perses, trembla, quatorze de ses balcons s'effondrèrent et la flamme sacrée ** s'éteignit brusquement, ce qui n'était pas arrivé depuis mille ans. Par ailleurs, le lac de Sawa déborda et le grand prêtre vit en songe des chameaux entraînant à leur suite des chevaux arabes, qui, après avoir traversé le Tigre, se répandaient dans le pays.

Khusrû, réveillé en sursaut, fut épouvanté par ce qu'il vit. Il ne put garder la chose pour lui. Il convoqua ses ministres et ses satrapes et les reçut, assis sur son trône, sa couronne posée sur la tête. A peine les avait-il mis au courant de ce qui s'était passé dans son palais, qu'on lui apporta une missive l'informant que la flamme sacrée s'était éteinte partout dans le pays. Son affliction redoubla. Puis le grand prêtre dit :

—Dieu protège le roi, j'ai moi-même eu une vision cette nuit.

Il raconta au roi la vision qu'il avait eue de chevaux arabes traversant le Tigre. Et le roi demanda :

—Que penser de ce songe, grand prêtre ?

—Il nous arrivera une chose terrible, venant de chez les Arabes.

Halîma avait quitté sa région, en même temps que d'autres femmes de sa famille, pour chercher à La Mecque des nourrissons à allaiter. L'année avait été stérile et il ne leur restait plus rien.

Halîma, montée sur une chétive ânesse, était accompagnée de son mari et portait son fils nouveau-né. Ils traînaient avec eux une chamelle qui ne donnait plus une goutte de lait. L'enfant, que le sein de sa mère ne nourrissait pas, dépérissait et poussait des cris, qui empêchaient ses parents de dormir. Ils espéraient que le salut leur viendrait de La Mecque.

Lorsque le groupe y parvint, Muhammad ibn 'Abd Allah fut présenté aux femmes. Mais les unes après les autres, apprenant qu'il était orphelin, refusèrent de le prendre. Elles délaissaient les orphelins, car elles pensaient que seuls les pères savaient se montrer généreux.

Toutes les femmes trouvèrent des nouveau-nés à nourrir, à l'exception de Halîma. Au moment où le groupe s'apprêtait à quitter La Mecque, celle-ci dit à son mari :

— Par Dieu, je ne veux pas rentrer sans emmener de nourrisson. Je serais la seule parmi mes compagnes. Non, je prendrai plutôt cet orphelin !

Son mari lui dit :

— Oui, tu devrais le faire. Dieu voudra peut-être que cet enfant nous porte bonheur.

Halîma se rendit chez Amna bint Wahab et sortit de chez elle avec le petit Muhammad. Ayant rejoint son mari, elle s'assit, prit l'enfant sur ses genoux et lui donna le sein. Et le sein se trouva regorger de lait, dont Muhammad but à satiété. Elle s'empressa ensuite de donner le sein à son propre fils, devenu le frère de lait de Muhammad. Et son fils à son tour but à satiété. Puis les deux nourrissons s'endormirent paisiblement.

Le mari de Halîma alla vers leur chamelle et vit que ses mamelles débordaient de lait. Il se mit aussitôt à la traire et but avec sa femme jusqu'à ce qu'ils fussent repus. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient connu un tel contentement. Le lendemain il dit à Halîma :

—Par Dieu, Halîma, tu as pris un être béni. Vois les bienfaits dont nous avons été comblés depuis qu'il est avec nous !

—Par Dieu, je l'espère.

Portant Muhammad ibn 'Abd Allah sur un bras, elle se hissa sur son ânesse. La monture partit si vite qu'elle laissa loin derrière elle celles de toutes ses compagnes. Lorsque celles-ci eurent rattrapé Halîma, elles lui dirent :

—N'est-ce pas cette même ânesse que tu montais en venant à La Mecque ?

—Par Dieu, c'est bien la même.

—Par Dieu, cela cache un mystère.

Halîma et son mari rentrèrent chez eux et virent que leur terre, jadis la plus aride du pays, leur permettait désormais de nourrir leurs bêtes. Ils eurent assez de lait pour eux-mêmes et Halîma put donner le sein à Muhammad aussi bien qu'à son propre fils. Dès lors les gens prirent l'habitude de dire à leurs bergers :

—Allez donc faire paître vos brebis là où Halîma fait paître les siennes.

Halîma et son mari ne cessèrent de louer Dieu et de le remercier pour les bienfaits dont II les gratifiait. Et deux années passèrent, au terme desquelles Muhammad fut sevré. Selon la coutume, il devait être rendu à sa mère. Halîma et son mari le ramenèrent à La Mecque, mais insistèrent auprès de Amna bint Wahab pour le garder encore. Halîma lui dit :

— Pourquoi ne pas me le laisser jusqu'à ce qu'il se renforce? Je crains pour lui l'air de La Mecque.

Amna finit par se laisser convaincre et Muhammad revint avec sa nourrice.

Il y resta jusqu'à ce jour où, avec son frère de lait et quelques-uns de leurs amis, jouant non loin de leur maison, ils disparurent un moment à la vue de Halîma. Puis son frère de lait, tout ému, revint en courant vers sa mère et lui dit :

— Viens voir, deux hommes vêtus de blanc ont emmené mon frère. Ils sont en train de le frapper.

Halîma et son mari se précipitèrent dehors à la recherche de Muhammad. Ils le trouvèrent derrière une dune, le visage blême. Ils lui demandèrent :

—Qu'as-tu, fils?

Il répondit :

—Deux hommes tout habillés de blanc m'ont couché sur le sol. Ils m'ont ouvert le ventre et en ont retiré quelque chose... je ne sais pas quoi...

Ils rentrèrent à la maison et le mari de Halîma dit :

—Je crains que ce garçon ne soit atteint de quelque chose.

Ramène-le à sa famille avant que cela n'apparaisse.

(À suivre)