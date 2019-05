Souk Ahras : La générale de Magharet El-Adjab El-Adjib captive le public

La générale de la pièce théâtrale "Magharet El Adjab El Adjib", destinée aux enfants, a captivé vendredi soir le public venu assister à sa présentation qui a eu lieu à la cinémathèque de la ville de Souk Ahras. Première production de l’association "Fenar" de la créativité de Souk Ahras, cette pièce qui a duré 45 minutes dans une atmosphère et un décor attrayants, au milieu d’un grand nombre de spectateurs, raconte l’histoire de l’éternel conflit entre le bien et le mal. Cette œuvre met en lumière les nobles idéaux de paix et d'amour dans un cadre pédagogique destiné aux enfants afin d’inculquer ces valeurs à cette frange de la société, a précisé le réalisateur de cette production artistique, Mahmoud Kelmami. De leur côté, la comédienne professionnelle du théâtre régional de Constantine, Lynda Ghenam et Riad Djefaflia, qui a interprété de nombreuses œuvres à l’échelle nationale, ainsi que les acteurs Chaima Dahoui et Asma Rahal ont brillamment interprété leurs rôles, sous les applaudissements du public, comptant également de nombreuses personnalités culturelles de la ville. La scénographie de cette pièce a été réalisée par Nabil Chekirou, la technique de l’éclairage a été assurée par Yazid Rouibi, tandis que Hanane Bennacer était chargée par la conception des costumes. Le réalisateur de cette production théâtrale s’est appuyé sur un décor proche de la réalité au milieu de lumières tamisées ayant suscité l’attention et l’admiration du public. Pour rappel, la pièce théâtrale "Magharet El Adjab El Adjib" est la première production de l’association "Fenar" de la créativité de la ville de Souk Ahras, créée récemment dans le cadre de la promotion de cet art. Plusieurs autres œuvres artistiques visant la dynamisation de l'activité culturelle dans cette wilaya frontalière ainsi que la promotion et le développement de l'art théâtral, seront prochainement présentées, a-t-on fait savoir par ailleurs. Ces œuvres demeurent une opportunité pour échanger les connaissances et les expériences entre les membres des troupes activant dans ce domaine, ont souligné des responsables du secteur de la culture qui ont établi un riche programme en prévision du mois de Ramadhan.