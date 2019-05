15e édition de la meilleure nouvelle : Arts et Culture lance un appel à candidature

L’établissement Arts et Culture de la Wilaya d’Alger lance un appel à candidature pour le concours de la meilleure nouvelle en sa 15e édition sous le thème «Algérie, Histoire et Patrimoine». le concours se déroulera jusqu'au 19 mai 2019. Ouvert pour tous les âges, comme chaque année, ce concours, qui demeure un carrefour d’expression libre, s’ouvre à toutes les catégories confondues de la société. Dans une déclaration à El Moudjahid, l’attachée culturelle de l’établissement arts et culture, Mme Fouzia Laradi, a affirmé que « la participation peut être dans toutes les langues utilisées en Algérie, soit en arabe classique et dialectal, le tamazight ou le français», tout en précisant que les nouvelles des participants doivent être déposées ou envoyées avant le 19 mai 2019 à l'adresse suivante : Etablissement Arts et Culture, Bibliothèque multimédia de Jeunesse, 38-40 rue Didouche-Mourad, Alger. Répondant à une question relative aux règles du concours, elle a indiqué que «l’œuvre doit être au nombre de cinq exemplaires et ne doit pas dépasser les dix pages». Rappelant que les participants ne devraient pas avoir déjà participé avec ces œuvres d’autres concours». Soulignant que les œuvres des candidats seront soumises à un jury composé d’hommes de lettres et des poètes, alors que les résultats seront connus et diffusés dans les différents médias nationaux, a-t-elle conclu.

Sihem Oubraham