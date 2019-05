Théâtre : El Djaras prochainement en tournée à travers le pays

La troupe théâtrale de la coopérative "Warchat El Bahia" d’Oran effectuera, à partir du 16 mai courant, une tournée artistique à travers plusieurs wilayas du pays pour présenter sa dernière production "El Djaras" (La cloche) dans le cadre de l’animation des soirées ramadaneques, a-t-on appris samedi du metteur en scène de cette œuvre théâtrale. Cette troupe se présentera dans dix wilayas du pays dont Béchar, Naâma, Constantine, Boumerdès et Sidi Bel-Abbès, a indiqué le dramaturge Saïd Bouabdellah, président de l’association.

Produite en 2018 par la coopérative "Warchat El Bahia", cette pièce théâtrale a été présentée une dizaine de fois dans nombre de wilayas, a-t-il rappelé, soulignant que le mois du ramadhan constitue une occasion pour faire connaitre cette œuvre réalisée par Medjahri Habib et dont le scénario est écrit par Bouhdjar Boutchiche. La pièce "El Djaras" traite du conflit entre l’ignorance et le savoir et de l'argent au sein d’un couple où le conjoint tente d’imposer sa domination sur son épouse diplômée en études supérieures qui, à son tour, veut prendre le dessus, ce qui ne plait pas au mari se voulant fier depuis son enfance. La cloche symbolise, dans cette œuvre artistique, les problèmes conjugaux produits nés du différence de niveaux. Les rôles sont campés par les comédiens Wahiba Adnane et Djamel Tchouki. Le metteur en scène a adopté dans le traitement de cette question un style comique utilisant plusieurs couleurs de costumes qui s’adaptent au texte, au spectacle et aux mouvements des acteurs. La coopérative "Warchat El Bahia", qui a décroché plusieurs prix dans des festivals en Algérie, en Tunisie et au Maroc, s’attelle actuellement à réaliser une œuvre nouvelle «El Kheima» (La tente), écrite par Ahmed Kares et mise en scène par Saïd Bouabdellah.