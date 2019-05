Exposition, d’Aziz Ayachine, à la galerie Ezzou’art : Entre authenticité de l’architecture et de la lettre arabe

L’artiste peintre Aziz Ayachine expose jusqu’au 23 mai à la galerie Ezzoua’art à Alger. Les passionnés des arts plastiques auront à découvrir une dizaine de toiles au style authentique, purement algérien, arabo-berbère, parfois bohémien avec une grande importance donnée à la lettre arabe.

Une exposition qui propose un style particulier avec une démarche persévérante et une beauté dans les formes. L’artiste puise son inspiration dans l’héritage culturel populaire, l’artisanat d’art islamique et populaire algérien, dans les peintures d’art contemporain. il donne une grande importance à l’esthétique de ses œuvres et leurs liens étroits et intimes avec l’ancien et authentique patrimoine

algérien.

Le symbole compte énormément pour l’artiste. Des signes récurrents jaillissent des profondeurs des tableaux comme le soleil, la citadelle, la khamssa (croyance populaire pour conjurer le mauvais sort), le croissant et l’étoile ou encore des formes de minarets et autres références architecturales de notre patrimoine culturel. L’artiste choisit minutieusement les couleurs pour donner à chaque toile son ambiance sémiologique.

Il dessine l’architecture algérienne traditionnelle et les personnages dans une atmosphère mystique, où se mêlent couleurs soutenues et impressions graphiques novatrices ; une superposition de matières donnant naissance à des œuvres en relief et en originalité et dont les insertions calligraphiques, dans un style arabo-maghrébin, donnent une empreinte aussi bien artistique qu’historique.

Artiste peintre et calligraphe, Aziz Ayachine compte à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives en Algérie, Tunisie, France, Taiwan, Dubaï, Espagne. Diplômé de l’école des Beaux-arts de Mostaganem en 2004, il s’inspire dans ses œuvres de grands noms de la peinture

algérienne moderne comme Mohamed Khadda et M’hamed Issiakhem.

Kader Bentounès