Animation culturelle et artistique à Oran : pour tous les goûts

Le programme d’animation culturelle et artistique pour les soirées ramadanesques à Oran s’annonce riche est diversifié, et semble répondre à tous les goûts.

En effet, de nombreux organismes publics et privés et associations organisent des activités tout au long du mois sacré, dédiées aux enfants, adultes et différents publics (chants religieux, chanson andalouse, variété algérienne moderne, spectacles humoristiques, pièces théâtrales pour enfants et des projections cinématographiques). L’Office National de la Culture et de l’Information (ONCI) est en tête des organisateurs, Ainsi, l’ONCI organise pendant la première quinzaine du mois, à la salle Magheb ex cinéma Régent, des soirées artistiques de divers registres musicaux. Au programme du mercredi 8 mai, une soirée spécial musique andalouse signée Leila Borsali et Zaki Bemrah. Le jeudi 9 mai sera consacré à la chanson oranaise avec trois noms connus sur la scène locale et nationale, en l’occurrence Rahal Zoubir, Saber El Houari et Abdallah Marseille. Les amateurs du chant religieux et El Anachids ont rendez-vous, le vendredi 10 mai, au même endroit avec une soirée animée par chafik Hadjaj et le groupe Nassim El Afrah. Quant au public de la chanson gnaoui authentique, il sera servi le samedi 11 mari avec une soirée signée exclusivement la troupe sahraouie «El Farda». La chanson oranaise locale sera de retour le mercredi 15 mais, cette fois-ci, interprétée par Maâti Belhadj, Walhasi Houari et Karim Boughazi.

La star de la chanson style magharibi Cheb Anouar, et pour la deuxième année successive, sera présent à Oran pour gratifier son public avec les meilleures chansons de son répertoire, le jeudi 16 mai. Enfin la soirée de la clôture de la première quinzaine est dédiée aux fans de la chanson Assimi et le Bedeoui mostaganemois, signée Houcine Senami et Abdelkader El Khaldi. Le théâtre régional d’Oran Abdelkader Alloula sera, sans doute, le grand concurrent de l’ONCI, puisqu’il revient cette année, avec menu varié qui propose des spectacles de théâtre, artistiques, de la chorégraphie et du patrimoine, a-t-on appris de son directeur Morad Senouci.

A l’affiche 25 soirées dont 19 spectacles dédiés au quatrième art. Ces derniers verront la contribution de plusieurs associations locales et la programmation des nouvelles pièces produites par le TRO, à l’exemple «El Fahla» et «Maâroud El Howa», «Arlequin» aussi « Zine El Hadda». Pour le public du théâtre en langue amazighe, le haut commissariat de l’amazighité organise une pièce pendant les 3 premières semaines du mois sacré au TRO d’Oran. Le spectacle de rue « El Harraz» produit par le théâtre d’Oran et qui a déjà sillonné un nombre de villes algériennes, revient cette année pour animer 4 quartiers d’Oran. Concernant l’animation musicale, il est prévu trois soirées de musique andalouses, une dédiée au madih religieux et un spectacle de chorégraphie italienne, organisé dans le cadre du mois culturel européen.

D’autres institutions publiques, à l’exemple des maisons de jeunes et de la culture ont élaboré un programme assez varié à l’occasion du mois de ramadan destiné en particulier aux résidents des cités universitaires et établissements à caractère social, ce qui va permettre à ces derniers de rompre, ne serait-ce que pendant un mois, avec la routine et l’oisiveté. L’hôtel Sheraton, à son tour, accueille pendant tout le mois Layali Wahrane qui verront la participation des groupes et artistes de la variété moderne, principalement du style occidental.

Amel Saher