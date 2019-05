Pêche : des potentialités importantes

Avec une façade maritime de 1.620 km, plus de 60 ports et abris de pêche pour une flottille de plus 5.034 bateaux et une production moyenne de 120.000 tonnes par an, le secteur de la pêche et de l’aquaculture en Algérie présente des potentialités importantes de diversification de l’économie et de créations d’emplois.

C’est d’ailleurs dans cette perspective que le séminaire de clôture qui a été organisé, hier à Alger, porte sur les résultats et les perspectives du programme d’appui à la diversification de l’économie-secteur pêche-DIVECO 2. En effet, l’Algérie et l’Union européenne ont procédé, en 2013, à la signature d’une convention de financement de 15 millions d’euros. Ce programme vise à augmenter la diversification économique du pays à travers le développement durable et l’amélioration des performances économiques du secteur de la pêche et de l’aquaculture s’inscrivant pleinement dans le cadre du plan national Aquapêche 2020.

Le bénéficiaire n’est autre que la direction générale de la pêche et de l’aquaculture du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Il faut savoir que pas moins de quatorze autres ministères sectoriels sont impliqués dans ce programme. A cet égard, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a déclaré, lors de l’allocution qui a été lue en son nom par sa chef de cabinet, que le programme Diveco 2 conjointement réalisé avec l’UE a pour objectif de renforcer le rôle de la pêche et de l’aquaculture dans la diversification de l’économie hors hydrocarbure. M. Cherif Omari a indiqué que ce programme a permis de renforcer les capacités d’encadrements et de gestion, notamment en matière de planification, de valorisation des filières de la pêche ainsi que le renforcement des capacités des organisations professionnelles dont les chambres de pêche et d’aquaculture.

Le ministre a, par ailleurs, mis à profit cette opportunité pour mettre en exergue le fait que «l’augmentation des exportations de produits agricoles et de la pêche et les résultats probants enregistrés dans ce domaine démontre que le développement de la filière, qui a connu une croissance de 3% en 2018, est constante», a-t-il fait savoir non sans assurer que la diversification de l’offre halieutique permet la sécurité alimentaire du pays.

Le premier responsable du secteur a, d’autre part, ajouté que l’objectif pour les dix prochaines années est de multiplier par deux, la production halieutique qui est estimée annuellement à 120.000 tonnes et emploie, au total, plus de 115.000 personnes.

De son côté, le directeur de la coopération avec l’UE, Ali Mokrani, a indiqué que la diversification de l’économie nationale et la promotion des investissements hors hydrocarbures sont des priorités pour l’Algérie qui s’est engagée dans un processus de réformes dans le cadre d’une stratégie globale de réduction de la dépendance aux hydrocarbures et nous avons les ressources humaines pour réussir cet enjeux. Ainsi, selon lui, l’appui de l’UE, à cet effort, à travers le transfert de technologie, l’appui technique et le renforcement des capacités des institutions nationales dans le secteur de la pêche, revêt une importance particulière. M. Mokrani a, notamment, indiqué que le secteur de la pêche et de l’agriculture est stratégique affirmant que l’Etat algérien a investi des moyens financiers conséquents dans le but, de contribuer à la diversification de l’économie et d’assurer la sécurité alimentaire.

«Les activités et les services liés à la mer représentent au moins 20% du PIB national. Le Diveco 2 témoigne de l’aspect multidimensionnel de la coopération entre l’Algérie et l’UE et l’importance accordée au volet économique dans nos relations», a-t-il soutenu non sans révéler que cette coopération sera renforcée par un nouveau programme de coopération pour l’année 2020.

De son côté, l’ambassadeur de l’Union européenne à Alger, John O’Rourke a affirmé que, l’UE était aux côtés de l’Algérie pour permettre de sortir de la dépendance des hydrocarbures. «Ce séminaire permet de dégager à chaud les résultats de plus de cinq ans de travail. Je félicite les autorités locales pour l’ensemble des efforts fournis», avant de rappeler l’engagement de l’UE pour soutenir le secteur de la pêche en Algérie, en annonçant un nouveau programme qui est en cours de conceptualisation dans le domaine de l’économie bleue.

La valeur de la production agricole a atteint 3.200 milliards de DA en 2018

La valeur de la production agricole nationale a atteint en 2018 plus de 3.000 milliards DA, a indiqué hier à Alger le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari. «Le secteur de l’agriculture, du développement rural et de la pêche a enregistré des résultats probants en 2018 en matière de la valeur de la production qui a atteint 3.281 milliards de DA, avec une croissance réalisée de 3,3%, de la contribution au produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 12,3%, d’emplois à hauteur de 2,6 millions et d’amélioration du niveau de vie de population rurale, a-t-il avancé lors du séminaire de clôture du programme d’appui à la diversification de l’économie pour le développement des activités de la pêche et de l’aquaculture (DIVECO 2).

