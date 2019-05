Plus de 18 millions : De dinars de défaut de facturations Moraliser l’activité

Le dernier bilan du contrôle économique et de la répression des fraudes, pour le mois d’avril, publié par la direction du commerce de la wilaya d’Alger révèle un montant de 18.363.043,60 DA de défaut de facturation. Les 5.452 interventions effectuées par les services de la DCWA, durant cette période ont révélé 208 infractions liées aux pratiques commerciales illicites donnant lieu à des saisies pour un montant estimé à 493.971,00 DA. Au chapitre de la répression des fraudes, sur les 2.166 interventions enregistrées, 120 infractions ont été constatées, le montant des saisies opérées étant évalué à 493.971,00 DA. Des chiffres qui traduisent ce mépris persistant de la loi par certains commerçants en dépit des sanctions imposées et des appels à la conformité aux règles régissant le commerce et qui interpellent les responsables concernés sur la nécessité de consolider l’action visant l’organisation de cette activité. Le ministère en charge du secteur, dans le cadre de son action visant à moraliser cette activité stratégique, au plan économique et sociale, a confié à la direction générale de la régulation et de l’organisation des activités au sein de son département, l’élaboration d’une feuille de route portant sur un programme de sensibilisation en direction des acteurs et opérateurs économiques, en matière de concurrence et pratiques commerciales. Une entreprise qui s’inscrit dans le cadre de la politique de régulation du secteur qui prévoit l’organisation de séminaires, d’ateliers, de journées d’étude et de tables rondes au niveau des régions et des wilayas. Les responsables du secteur visent, à travers cette démarche, la vulgarisation des dispositions en vigueur auprès des concernés, dans le but d’amener au respect des règles et pratiques loyales, en ce qui concerne la concurrence et les pratiques commerciales. Les initiateurs de ce programme, entamé au premier trimestre de l’année en cours, a pour objectif également de créer une proximité avec l’ensemble des opérateurs économiques et les partenaires de l'administration à tous les niveaux, ainsi qu’à mettre en place un cadre de dialogue et d'écoute directe pour enregistrer les préoccupations de ces derniers. Ce plan d’action prévoit que le premier trimestre de l'année soit dédié à l'examen et à l'exploitation des propositions formulées par les services extérieurs, et à la définition de la méthodologie de travail. Dans ce contexte, chaque direction régionale du commerce devait lancer sa première action pilote. Les thèmes retenus dans le cadre de cet agenda se rapportent, entre autres, au rôle de la concurrence dans l’économie et la compétitivité, les réseaux de distribution en tant que facteur de structuration et de régulation du marché, la franchise et ses spécificités, le rôle et les missions des autorités de régulation, les mécanismes de régulation du marché, les pratiques commerciales déloyales et illicites, la concurrence déloyale et la publicité trompeuse, ainsi que d’autres axes liés aux ventes réglementées, les clauses abusives, le défaut de facturation, le contrôle, le marché informel, les marchés publics, la protection des consommateurs, ainsi que le commerce électronique.

Des sujets qui renvoient à cette problématique majeure qui concerne la régulation des activités commerciales, au plan de l’éthique, de la morale, mais aussi, de la loi.

D. Akila