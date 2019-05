Rencontre des directeurs de wilaya de l’industrie et des mines : « Nécessité de créer une base de données économiques »

«La création de bases de données économiques est nécessaire afin de mettre en évidence les potentialités de chaque wilaya et de les rendre plus attractives et plus visibles aux opérateurs économiques intéressés par l’investissement», a indiqué, hier à Alger, la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazight.

Intervenant à l’ouverture des travaux d’une réunion avec les cadres de son département, elle a souligné que «nous comptons beaucoup sur la pérennisation de cette action afin d’assurer une remontée de l’information fiable devant alimenter la base de données du secteur». Elle a ajouté que «cette base devra servir dans nos choix stratégiques en matière d’orientation des investisseurs pour assurer une meilleure synergie des efforts et des potentialités que recèlent nos wilayas». Elle dira dans ce sens que «les actions engagées par notre secteur pour jouer pleinement son rôle dans la diversification de notre économie hors hydrocarbures, doivent se poursuivre avec la même ténacité et volonté». Elle a ajouté que «cet objectif ne peut se concrétiser sans l’engagement, l’appui et l’implication directs de nos services déconcentrés, en tant que véritables acteurs de mise en œuvre de notre politique au niveau locale», et de poursuivre «la conjoncture actuelle nous interpelle à plusieurs titres. Nous devons apporter des réponses fiables aux défis auxquels fait face notre économie qui demeure tributaire des cours des hydrocarbures.»



L’industrie contribue à hauteur de 5% au PIB



Mettant à profit cette occasion, la ministre a mis l’accent sur les grandes lignes du plan d’action du secteur indiquant qu’il a pour objectif de contribuer aux efforts de diversification de l’économie qui s’appuient sur la consolidation de la base industrielle et le renforcement de la compétitivité économique des entreprises, à travers précise-t-elle, «l’amélioration de l’environnement des affaires par l’encouragement et la facilitation productifs, la satisfaction de la demande du foncier, et la promotion de la production nationale à travers le développement des filières industrielles prioritaires», avant d’ajouter ensuite que «ces actions, sans nul doute lourdes et structurantes pour l’atteinte des objectifs escomptés, nécessitent l’implication et l’engagement de l’ensemble des parties prenantes que ce soit l’administration centrale, les directions de wilayas et les opérateurs économiques.» Mme Tamazight n’a pas manqué d’afficher sa pleine satisfaction quant à la mise en œuvre de la politique sectorielle qui a, selon elle, permis la concrétisation de plusieurs projets industriels dans divers secteurs et filières, d’activités à l’image de la sidérurgie, des matériaux de construction, du médicament du textile, de l’agro-alimentaire. S’agissant de la contribution du secteur de l’industrie dans le PIB, la ministre a fait savoir qu’il est de l’ordre de 5%. Elle a insisté à cet effet sur la nécessité de doubler plus d’efforts pour renverser cette tendance et permettre au secteur industriel de jouer le rôle qui lui revient en tant que véritable moteur de la diversification économique.



Prise en charge des revendications des travailleurs



Devant les directeurs des wilayas, la ministre leur a adressé quelques orientations devant les guider au niveau local. Elle a cité, entre autres, la nécessité d’être à l’écoute des opérateurs économiques, en privilégiant le travail de proximité et de terrain, pour un suivi efficace de l’activité industrielle et minière dans les wilayas, assisté les PME/PMI afin d’œuvrer à la création d’un environnement favorable au développement de l’investissement et de l’entreprise, véritable outil de création de richesse et d’emploi. Concernant cette rencontre, elle a estimé qu’elle se veut une opportunité pour dresser le bilan de réalisations durant l’exercice 2018, et de débattre des perspectives et des priorités pour l’année 2019. Elle se veut également une occasion d’échanges et de concertation sur les contraintes rencontrées dans la prise en charge des missions statutaires, en vue de dégager des recommandations et des propositions concrètes à même de consolider davantage la relation entre notre administration centrale et ses services déconcentrés pour une mise en œuvre efficace de notre politique sectorielle.

En réponse à une question relative à la grève entamée par les travailleurs de son secteur, Mme Tamazight a indiqué que «les grèves du secteur industriel qui ont été enregistrées sont des actions qui portent essentiellement sur des revendications sociales. Ces dernières ont été accompagnées et prises en charge et cela à travers le dialogue.» S’agissant du dossier de l’industrie automobile, elle a fait savoir que tous les dossiers sont en phase d’étude. Elle a ajouté que «les constructeurs qui ne respectent pas les normes du dispositif et du cahier de charges vont être rappelés à l’ordre.»

Makhlouf Aït Ziane