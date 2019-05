Grand angle : Urgence

La réunion des trois pays voisins de la Libye (Algérie-Tunisie et Egypte) à laquelle avait appelé le chef de la diplomatie algérienne, il y a de cela prés d’un mois, le 10 avril dernier exactement, pourrait se tenir prochainement. Selon l’agence de presse tunisienne, Tunis et le Caire ont convenu de tenir, dans les prochains jours, à Tunis, une réunion groupant les ministres tunisien, algérien et égyptien des Affaires étrangères, et ce dans le cadre de l’initiative du président Béji Caïd Essebsi pour un règlement politique global en Libye et des efforts menés par ces trois pays pour une résolution des tensions et la reprise des pourparlers politiques. Que la Tunisie s’approprie l’initiative de l’Algérie est de «bonne guerre». Et, en définitive, ce n’est qu’un détail qui ne saurait mettre en doute ni la solidarité pleine et entière de l’Algérie avec le peuple libyen frère, ni sa volonté d’aider par tous les moyens, les protagonistes libyens à résoudre leur conflit. Une volonté émanant de sa grande préoccupation face aux dangers qui guettent la Libye et toute la région, notamment depuis la grave détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays, conséquemment à l’offensive militaire lancée par le maréchal Haftar le 4 avril sur Tripoli. Pour le chef de la diplomatie algérienne «il est inadmissible de rester les bras croisés ». Et, sur la base de cette conviction, l’Algérie agit. Du reste son chef de la diplomatie avait demandé à ce que la réunion tripartie se tienne « sans délais », mais c’était déjà il y a presque un mois. Depuis, la situation s’est dangereusement complexifiée et la situation humanitaire et sécuritaire s’est considérablement détériorée. L’impasse dans laquelle se trouve aujourd’hui le conflit n’augure rien de bon, d’autant que même le Conseil de sécurité s’est retrouvé profondément divisé sur le dossier libyen. A telle enseigne que l’émissaire onusien pour la Libye, le Libanais Ghassan Salamé ne sait plus à quel saint se vouer. Sa mission a été davantage compliquée depuis que le jeu international s’est clarifié avec les prises de position de certaines puissances. Pourtant il y a urgence. La situation actuelle est intenable. Reste à savoir comment convaincre les protagonistes libyens à surmonter les différends pour parvenir rapidement à une solution politique consensuelle au conflit, sous l’égide des Nations unies.

Nadia K.