Venezuela : Guaido se heurte à la loyauté de l’armée

L'opposant vénézuélien, Juan Guaido, n’en est pas à son premier coup de force. Après les tentatives à la frontière colombienne pour faire pénétrer les aides américaines, soldée d’ailleurs par un échec, il se lance cette fois-ci avec l’aide de ses partisans dans une opération de charme à l’encontre de l’armée pour qu’elle lâche Nicolas Maduro, le président élu, qui a appelé les troupes à être "prêtes" en cas d'attaque américaine. Le chef de file de l'opposition a appelé les Vénézuéliens à remettre un tract aux soldats pour les inciter à tourner le dos à Nicolas Maduro, quatre jours après avoir tenté, sans succès, de provoquer un soulèvement militaire. Les appels du pied, de plus en plus pressants, de l'opposant à l'armée s'expliquent par le poids de cette institution dans l'équilibre du pouvoir. Jusqu'à maintenant, l'état-major est resté fidèle à Nicolas Maduro qui s'est rendu sur deux bases depuis jeudi dernier pour s'assurer de la loyauté des troupes à son égard. Samedi, à la mi-journée, Juan Guaido n'est pas apparu en public et la mobilisation autour de son initiative est relativement faible devant les quatre casernes de Caracas où les opposants étaient rassemblés. Bolivarienne jusqu’à la moelle, l’armée n’a pas sourcillé et soutien toujours le président Maduro renforçant ainsi sa légitimité. Dans une interview au Washington Post, Juan Guaido semble reconnaître avoir présumé de ses chances lors du soulèvement militaire. "Il nous faut toujours plus de soldats pour le soutenir, pour soutenir la constitution", a-t-il déclaré. L'appel au soulèvement qu'il a lancé mardi dernier a déclenché des manifestations monstres en marge desquelles de violents heurts se sont produits. Au moins quatre personnes sont mortes et 200 autres ont été blessées, selon Amnesty International, pendant les affrontements. Le président élu a, lui, appelé l'armée à être "prête" pour l'éventualité d'une attaque de l'"empire nord-américain", lors de l'inspection d'une base dans l'Etat de Cojedes, dans le nord-ouest du pays. Washington tente à tout prix de pousser Nicolas Maduro vers la sortie au profit de Juan Guaido. Mercredi, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a déclaré qu'une intervention militaire au Venezuela était possible , une option que Washington n’écarte pas. Conséquence, le ton monte depuis plusieurs mois entre Washington et Moscou, qui accuse les Etats-Unis d'essayer d'organiser un "coup d'Etat" au Venezuela. Malgré le ton conciliant du président Trump ces derniers jours, le compte-rendu du Kremlin, était très éloigné de la tonalité de l'hôte de la Maison Blanche. "L'ingérence dans les affaires intérieures, les tentatives de changement par la force du pouvoir à Caracas sapent les perspectives d'un règlement politique du conflit", a mis en garde Moscou.

M.T.