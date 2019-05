Agressions israéliennes contre Ghaza : La Palestine appelle l’ONU à intervenir

Le gouvernement palestinien a appelé l'ONU à intervenir rapidement, pour faire cesser les agressions aériennes israéliennes contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza.

Le gouvernement de l'Autorité palestinienne a exprimé dans un communiqué de presse officiel sa profonde préoccupation devant l'escalade israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza. Il a condamné les "attaques contre des civils et le bombardement des infrastructures de Ghaza", soulignant qu'Israël avait pour objectif de maintenir l'enclave dans un état de tension permanente pour entraver les efforts de reconstruction et de développement. Les agressions israéliennes contre Ghaza ont fait, depuis vendredi dernier, 5 morts et 60 blessés parmi les Palestiniens, et elles vont se poursuivre. En effet, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu ,a indiqué hier avoir ordonné à l'armée israélienne de poursuivre ses "frappes massives" contre des cibles du Hamas dans la bande de Ghaza en réponse aux tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. "J'ai donné pour instruction à l'armée de continuer ses frappes massives contre la bande de Ghaza et ordonné de renforcer en chars, en artillerie et en troupes les forces déployées autour de la bande de Ghaza", a-t-il dit au Conseil des ministres selon ses services. Parallèlement, le président palestinien Mahmoud Abbas a réitéré samedi passé la position palestinienne de rejet de ce qui a été qualifié d'"accord du siècle", un plan de paix que les Etats-Unis ont l'intention d'annoncer prochainement. Le président Abbas a fait ces remarques en réponse à un communiqué américain qui disait que l'accord ne comprendrait pas la solution tant attendue à deux Etats. Il a également déclaré, lors d'une cérémonie de remise de diplômes à l'université Al-Istiqlal d'Areha, en Cisjordanie, que "nous ne nous attendons pas à ce que les Américains offrent quelque chose d'important, car ce qu'ils ont proposé d'important est contre nous". "Nous rejetons tout ce que les Américains ont présenté, que ce soit à propos d'El Qods, des réfugiés, des frontières, des colonies de peuplement ou autres choses", a-t-il ajouté. Les relations entre les Etats-Unis et l'Autorité palestinienne ont été rompues après que le président américain Donald Trump a déclaré fin 2017 qu'El-Qods occupée était la capitale d'Israël et transféré en 2018 dans cette ville l'ambassade des Etats-Unis.