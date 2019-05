France (35e journée) : Le PSG, tenu en échec par Nice (1-1)

Le Paris SG ne rassure toujours pas : une semaine après son échec en Coupe de France et quatre jours après sa défaite à Montpellier, les Parisiens ont été tenus en échec par Nice (1-1), samedi dernier pour le compte de la 35e journée du Championnat de France. Malgré le retour de Edinson Cavani comme titulaire mais en l'absence de Kylian Mbappé, suspendu, les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas réussi à prendre le dessus sur le 7e du classement. C'est Nice qui a ouvert le score sur un but de Ignatius Ganago au retour des vestiaires (46’). Neymar a ensuite égalisé sur penalty (60’). Mais Cavani a raté la balle de match dans le temps additionnel (90’+3’), en ne convertissant pas son penalty. Le PSG, déjà couronné champion pour la 8e fois, a cédé en finale de la Coupe de France devant Rennes (2-2 a.p., 6 tirs au but à 5).