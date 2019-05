L’USM Bel-Abbès fait renaître l’espoir en battant la JS Saoura (1-0)

L'USM Bel-Abbès, lanterne-rouge du championnat de Ligue-1 Mobilis de football, a réussi une bonne opération dans la course au maintien, en dominant la JS Saoura (1-0, mi-temps 0-0), en match en retard disputé samedi dernier pour la mise à jour du calendrier. Après avoir longtemps buté sur la défense ultra-hermétique des Bécharois, les Vert et Rouge ont réussi à débloquer la situation grâce au défenseur Zakaria Khali, auteur d'une belle tête à la 50’. Un court, mais précieux succès, qui permet aux Belabbasiens de rejoindre le MO Béjaïa à la 15e place du classement général, ex aequo avec 26 points chacun, soit avec deux longueurs de retard sur l'actuel premier club non relégable, le MC Oran. De son côté, malgré sa défaite, la JS Saoura reste solidement accrochée à sa sixième place avec 37 points, soit à neuf longueurs de l'actuel leader, l'USM Alger.