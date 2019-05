Congrès de l’ONJSA : Adoption des bilans et renforcement du bureau exécutif

Les membres de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), réunis en session ordinaire, samedi dernier à la salle de conférences du stade 5-Juillet (Alger), ont adopté à l’unanimité les bilans moral et financier, et procédé au renforcement du Bureau exécutif. Les bilans moral et financier des exercices 2017, 2018 et jusquau 31 mars 2019 ont été adoptés à l’unanimité des 55 membres présents sur les 71 adhérents de l’organisation, à l’exception d’une abstention d’un membre de droit sur le bilan financier. Après l’approbation des deux rapports, présentés par le président de l’ONJSA, Youcef Tazir, les membres présents ont procédé au renforcement de l’actuel Bureau exécutif de l’organisation, après le retrait pour des raisons professionnelles de Abdelghani Laib et Kamel Yamine, élus en mai 2017, lors du congrès électif. L’opération de vote par approbation a permis de remplacer les deux membres démissionnaires par leurs collègues, Mohamed Amine Azouz et Salah Aboud Bey. Il a été aussi décidé, après l’aval du congrès, d’étoffer le bureau de trois nouveaux membres, Abdelghani Bouderies, Samir Dridi et Zahra Mechti.