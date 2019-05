MC Alger : Casoni de retour la saison prochaine

L’entraineur français et ancien joueur international de l’Olympique de Marseille, Bernard Casoni fait son come-back au Mouloudia d’Alger. En effet, après avoir quitté le club algérois en cours de saison dernière, avant même la fin de la phase aller pour des raisons dont on ne reviendra pas dans cet article, Casoni n’a pu terminer son travail et perfectionner son projet de jeu au profit de la formation algéroise. De retour aux affaires du club, Omar Ghrib, désigné tout récemment directeur général de l’équipe professionnel et donc son premier responsable, a porté son dévolu sur Bernard Casoni qu’il n’a cessé d’encenser avant même qu’il ne prenne les règnes de l’équipe. Il n’a pas perdu de temps et s’est rendu samedi matin à Marseille pour rencontrer le technicien français, avec lequel il avait préalablement pris rendez-vous. Les deux hommes se sont rencontrés autour d’une table pour discuter et négocier. Les deux hommes sont rapidement tombés d’accord sur les modalités du contrat qui liera l’entraîneur au Mouloudia et l’aspect financier. Suite à quoi Casoni a signé un contrat de deux ans au profit du MCA. Il a été convenu entre les deux hommes que l’entraîneur composera librement son staff technique avec les personnes qu’il choisira. C’est donc officiel, Bernard Casoni a officiellement signé un contrat de deux années avec le Mouloudia d’Alger. Casoni s’est montré motivé et déterminé à mettre en place une équipe solide, conquérante et qui rendra surtout le sourire aux milliers de supporters mouloudéens très déçus cette saison par les ratages de leur équipe de toujours dans les différentes compétitions auxquelles elle avait pris part (Ligue des champions arabe et africaine, Coupe d’Algérie et Championnat). Une saison bredouille pour le doyen qui veut retrouver les premiers plans et redorer son blason dès la saison prochaine. Omar Ghrib s’est dit satisfait de son choix et a affirmé croire en les capacités professionnelles de

Casoni.

Mohamed-Amine Azzouz