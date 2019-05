Dans la lucarne, Le doyen : « Une page blanche »

Le MC Alger a vécu une saison pour le moins mouvementée, ce qui a eu pour conséquence de lui valoir à quelques encablures de la fin du présent exercice de sortir «une main devant, une main derrière». C'est-à-dire que jusqu’ici, il n’a rien à se «mettre sous la dent». Même avec l’arrivée d’Omar Ghrib, les choses n’ont pas retrouver leur cours normal, même pas de renouement avec la gagne. On a toujours en face de soi une équipe amorphe qui a tout simplement perdu «son football». Sur le plan physique, les joueurs n’arrivent même pas à se positionner sur un terrain. En défense, c’est encore pire : des défenseurs qui n’arrivent même pas à dégager leur zone, et ce, lors du dernier match amical à Constantine. Ils ont pratiquement offert les trois points à une équipe constantinoise au «creux de la vague» suite à son élimination en demi-finale de la Coupe d’Algérie. Deux buts encaissés en cinq minutes enlèvent définitivement toute chance au MCA de monter sur le podium. Le nouveau directeur général a, peut-être, compris qu’il n’y a plus d’espoir cette saison. Les «carottes sont cuites» pour une équipe qui n’a ni le cœur, ni les jambes pour continuer à livrer des «batailles» perdues d’avance. Il est évident qu’après avoir assuré son maintien, il ne lui reste rien à tenter dans un championnat qui n’est intéressant que par les résultats techniques des prétendants. Le doyen a eu plusieurs chances pour faire partie des équipes jouant la «course au titre», surtout que l’USMA a été victime d’un «coup de pompe» dû aux raisons que l’on sait. La formation de Soustara a connu une phase retour à «mettre aux oubliettes». En dépit de cela, les Mouloudéens, contre toute attente, n’ont pas su en profiter. Et cela n’a fait qu’accentuer la désillusion des fans de ce club mythique, eux qui se déplaçaient partout avec leur équipe. Une fidélité que personne ne peut démentir. Il faut dire que durant la présente saison, l’équipe n’a pas évolué comme elle se doit. Beaucoup de chamboulements ont fait qu’on n’a jamais réussi à tenir le même rythme dans un championnat qui avait fait montre d’une «bonne brochette de prétendants». L’instabilité au niveau du staff technique avec les départs de Casoni et ensuite Saïf n’ont pas arrangé les choses. La venue d’Amrouche a été dès le début contestée par les joueurs. Ces derniers ont leur mot à dire. L’entraîneur n’a pas intérêt, d’ailleurs, à se les mettre sur le dos. Mekhazni est venu un peu en retard et en plus la présence de «stars» qu’il ne pourra pas gérer. Physiquement, ils sont en retard aussi et des joueurs n’ont pas leur place au MCA ; sur le plan administratif aussi le départ de Kaci Saïd, puis son retour. Finalement, il est reparti et Ghrib a pris sa place et Hireche à pris la présidence du CA. Tous ces changements ont eu des conséquences néfastes sur l’équipe, du moins cette saison. Cette instabilité n’a pas été favorable à cette formation qui avait énormément de moyens pour concrétiser ses objectifs, particulièrement des moyens financiers. Dommage !

Hamid Gharbi