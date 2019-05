Ligue 1 (mise à jour), Aujourd’hui, 16h, au stade du 20-Août , CRB - CSC : favorable aux locaux

Cette rencontre comptant pour la mise à jour de Ligue 1 est importante pour les locaux qui sont encore concernés par la relégation.

LEn effet, les Belouizdadis qui sont favoris dans cette empoignade contre le CSC ne possèdent dans leur « gibecière » que 30 pts. Ce qui reste très insuffisant ! Toutefois, ils sont si motivés qu’ils peuvent bien négociés les quatre derniers matches du championnat national. Selon les observateurs, les Rouge et Blanc sont capables de concrétiser leurs objectifs si l’on prend en ligne en compte leur dernier sursaut d’orgueil. Les poulains d’Amrouche n’ont pas perdu hormis lors de la demi-finale aller de la Coupe d’Algérie face au CSC. Ce qui va avoir une incidence évidente, c’est que le CRB, il y a moins de deux semaines avait réussi brillamment à éliminer le CSC des demi-finales de la Coupe d’Algérie (2 à 1) après prolongation. Un ascendant assez intéressant au plan psychologique qui aura son pesant d’or dans cette empoignade où le CRB a besoin des trois points de la victoire qui sont capitaux dans la course au maintien. Le CSC qui a remporté son match en retard contre le MCA respire mieux lui qui compte à son compteur 36 pts. Un autre succès lui permettrait d’assurer définitivement son maintien. Pour autant, le CSC qui a regagné la confiance de ses fidèles supporters ne viendra pas en victime expiatoire au

stade 20-Août. Ce qu’il faut retenir dans cette rencontre en retard, c’est qu’un résultat nul fera beaucoup plus les affaires du CSC que du CRB, car avec 27 pts, le CSC assurerait quasi définitivement son maintien en Ligue-1. C’est pour cette raison que les Constantinois viennent avec l’idée de ne pas se laisser amadouer par la formation locale. De plus, le représentant de « l’antique Cirta » tentera tout pour prendre sa revanche suite à son élimination en Coupe d’Algérie par le CRB. On va certainement assister à un match des plus « fermés ». Que le meilleur l’emporte, même si les gars de l’Aâquiba » sont les mieux lotis pour forcer le destin. De plus, il faut reconnaître que moralement, les Belouizdaduis sont un cran au dessus.

Hamid G.