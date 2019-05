Bordj Bou-Arréridj : Un quota de 4.024 unités

La wilaya de Bordj Bou Arreridj a enregistré hier la plus grande opération de distribution de logements de son histoire. En effet, à l’occasion de la célébration du 8 Mai 45, le siège de la wilaya a abrité une cérémonie de remise des clés qui a concerné 4.024 bénéficiaires, dont 3.224 ont eu droit à des logements sociaux, répartis dans 4 communes, à savoir : Bordj Bou Arreridj, Ras El Oued, Bir Kasdali et Sidi Mebarek. La première, qui est le chef-lieu de wilaya, a bénéficié de 1.760 unités. La deuxième, qui vient après elle en termes de nombre d’habitants, a eu 880 logements. 377 ont été construits à Bir Kasdali et 231 à Sidi Mebarek. L’autre formule concernée par l’opération est l’habitat rural, qui connaît un engouement important auprès de la population de la wilaya. 800 aides qui font partie de ce type de logements ont été attribuées hier aux habitants de 17 communes.

La distribution, qui intervient à la veille du ramadhan, a été très appréciée par les bénéficiaires qui ont attendu longtemps avant de pouvoir occuper leurs habitations. Une joie indescriptible a caractérisé le siège de la wilaya où les autorités locales et à leur tête le wali de Bordj Bou Arreridj, Benamar Bekouche, ont procédé à la remise des arrêtés d’attributio.

Ces citoyens qui vivent difficilement pourront ainsi passer le mois sacré dans de bonnes conditions. Ils n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction de voir leurs souffrances terminées.

Le wali de Bordj Bou Arreridj, qui a rappelé qu’avec cette opération le nombre de logements distribués dans la wilaya passe à plus de 6.000 depuis le début de l’année, a annoncé qu’un autre programme important est en cours de réalisation. M. Benamar Bekouche leur a demandé de patienter le temps que les travaux soient terminés, d’autant que ces derniers touchent aussi l’aménagement extérieur et même le branchement aux différents réseaux. Parallèlement, les commissions d’attribution enquêtent pour que les programmes aillent à ceux qui les méritent, a expliqué le premier responsable de la wilaya qui a indiqué que tous les services de l’Etat sont mis à contribution pour éviter les mauvais choix.

Nous profiterons des prochaines occasions, celles des fêtes nationales et religieuses, pour remettre les clés de ces logements à ceux qui en ont besoin, a-t-il dit. Ce qui fera que les fêtes seront doubles, a précisé le wali de Bordj Bou Arreridj. Justement, les bénéficiaires d’hier n’oublieront pas de sitôt le ramadhan 2019. Il a été pour eux le prélude d’une nouvelle vie.

F. D.