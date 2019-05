Solidarité : Plus de 900.000 repas chauds seront distribués à Alger

Ramadhan est à nos portes, rimant incontestablement avec solidarité, entraide et générosité. À cet égard, on apprend que près de 920.000 repas chauds seront distribués sur 170.000 tables d’El-Iftar réparties à travers les différentes communes de la capitale durant ce mois béni, a indiqué un communiqué de presse des services de la wilaya d’Alger.

Selon un recensement effectué par ces communes, pas moins de 170 locaux seront aménagés en restaurants d’El-Iftar, offrant, ainsi, 30.700 repas par jour, soit un total de 920.000 repas durant tout le mois béni, poursuit le communiqué, cité par l’APS.

La circonscription administrative de Dar El-Beida vient à cet effet en tête avec 28 locaux, suivie respectivement de celles de Chéraga (21), Rouiba (17), Bab El-Oued (16), puis les circonscriptions administratives de Baraki, Bouzaréah et Hussein Dey, avec 15 locaux chacune. Aussi, 60 locaux seront dirigés par des associations, dont 30 relevant des Scouts musulmans algériens (SMA), quand plus des 113 locaux seront encadrés et gérés par des opérateurs privés, ainsi que par des bienfaiteurs. À noter que le nombre des locaux relevant des communes a reculé cette année devant la hausse du nombre des bénévoles représentés par des associations, des entreprises et des privés, alors que les communes ont toujours occupé les devants, ce qui témoigne du développement appréciable de l’action caritative chez les citoyens, indique la même source. D’ailleurs, on prévoit une augmentation du nombre des locaux, vu les nouvelles demandes reçues par les communes et les circonscriptions administratives.

Il faut savoir en outre que la liste des locaux réservés à l’Iftar est soumise au contrôle scrupuleux des services de la Protection civile et des bureaux communaux d’hygiène.

80.000 familles bénéficieront de l’opération de solidarité du mois de Ramadhan.

Dans ce même sillage, les services de la wilaya d’Alger ont annoncé que plus de 80.000 familles résidant dans les localités relevant de la capitale bénéficieront, cette année, de l’opération de solidarité spécifique au mois de Ramadhan, et ce à travers la distribution d’une aide financière d’un montant de 6.000 DA. De plus, les listes resteront ouvertes pour les citoyens afin de bénéficier de cette opération. L’opération a, à ce jour, touché 71.382 personnes, soit 96,4% du nombre global des personnes ayant bénéficié de cette aide financière via le numéro du compte courant postal (CCP), tandis que des mandats postaux portant ces aides seront distribués aux personnes n’ayant pas pu ouvrir des CCP.

À ce propos, les listes élaborées englobent des personnes relevant du dispositif social spécifique aux catégories démunies et aux personnes à faible revenu ne dépassant pas le salaire national minimum garanti (SNMG). Enfin, il faut savoir que cette opération de solidarité a été financée par le budget de la wilaya d’Alger, à travers l’allocation d’un montant global de plus de 158 millions DA, destiné à 31 communes aux revenus limités. L’entreprise de wilaya de solidarité sociale a bénéficié d’une aide estimée à 8 millions DA, destinée à la prise en charge des lieux de restauration dirigés par les troupes des Scouts musulmans algériens (SMA), a ajouté le même document. En outre, 26 communes ont réussi à couvrir les frais de l’opération de solidarité, grâce à leur budget. Il s’agit d’Alger-Centre, Sidi M’hamed, Bir Mourad-Raïs, El-Biar, Birkhadem, Baraki, Oued Smar, Hussein-Dey, Kouba, Dar El-Beida, Bab Ezzouar, Ben Aknoun, Dély Ibrahim, El-Mouradia et de Hydra, a conclu le communiqué.

Sami Kaïdi