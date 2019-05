Université : Plus de 110.000 nouveaux étudiants

Les universités du pays devront accueillir plus de 110.000 nouveaux étudiants, en prévision de la prochaine rentrée universitaire 2019/2020, a indiqué, hier à Alger, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid. La nouvelle rentrée universitaire connaîtra "une hausse" du nombre des nouveaux étudiants, soit plus de 110.000, a précisé le ministre, en marge d'une réunion de coordination, de concertation et d'évaluation, tenue entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, celui de l'Education nationale, celui de l'Enseignement supérieur et celui de la Formation et de l'Enseignement professionnels, en préparation de la prochaine rentrée sociale.

Les universités d'Alger, dispensant des formations nationales et attirant des milliers d'étudiants, pourraient souffrir de la surcharge, ainsi que les universités de Khemis Miliana (w. Ain Defla), d'El Oued, de M'sila et les Centres universitaires d'Ain Témouchent et de Barika (w. Batna), a fait savoir le ministre. Pour M. Tayeb Bouzid, la prochaine rentrée universitaire sera "souple", grâce aux structures devant être réceptionnées, à même d'assurer des places pédagogiques et des cités universitaires. Les services du ministère "ne ménagent aucun effort en vue d'aplanir les difficultés", a rassuré le ministre, pour une rentrée universitaire "qui se déroulera dans les meilleures conditions", et ce en coordination avec les walis de la République et l'ensemble des Autorités locales.

S'agissant des programmes de logement destinés aux enseignants universitaires, M. Tayeb Bouzid a indiqué que son département ministériel œuvrait "d'arrache-pied en vue de prendre en charge les préoccupations des enseignants en la matière, afin de leur permettre d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions". Pour sa part, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Dada Moussa a affirmé que la prochaine rentrée professionnelle, prévue en septembre 2019, devrait se dérouler dans "de bonnes conditions", grâce à la disponibilité des infrastructures pédagogiques nécessaires pour l’accueil des nouveaux stagiaires, faisant état, à ce titre, de la réception prochaine de 34 nouveaux établissements de formation. Ces nouveaux établissements viendront s'ajouter aux 709 établissements privés de formation, pour atteindre un total de 1998 établissements de formation répartis sur l’ensemble du territoire national, a-t-il soutenu.

La préparation de la prochaine rentrée professionnelle qui se fait en coordination avec l’ensemble des directeurs d’établissements du secteur, se déroule dans de bonnes conditions, de façon à parachever toutes les mesures d’encadrement et de suivi des préparatifs au niveau des structures du secteur, a-t-il dit.

La rencontre de coordination, de concertation et d’évaluation intervient après la tenue, le 23 avril dernier, du conseil interministériel consacré au secteur de l'Education nationale et à la rentrée scolaire, universitaire et celle de la formation professionnelle 2019-2020", présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, précise-t-on. Le Conseil interministériel a permis ainsi de "faire le point sur les mesures prises et celles à mettre en place, à l'effet d'assurer le bon déroulement des examens de fin d'année", "de procéder à l'examen de la situation prévalant dans les trois secteurs en termes d'effectifs et d'infrastructures" et "d’évaluer les moyens à mettre en œuvre en vue de couvrir leurs besoins croissants".