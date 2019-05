Rentrée scolaire 2019/2020 : 656 nouveaux établissements éducatifs

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a affirmé hier que la prochaine rentrée scolaire verra la mise en service de 656 nouveaux établissements éducatifs.

Intervenant lors d'une réunion interministérielle préparatoire avec les secteurs de l'Education nationale, l'enseignement supérieur et la Formation professionnelle, le ministre a précisé que ces 656 établissements, répartis entre 426 écoles primaires, 137 collèges et 93 lycées à travers le pays "permettront de garantir une rentrée scolaire dans de bonnes conditions et d'alléger les structures en exploitation". La wilaya d'Alger réceptionnera 89 nouvelles structures éducatifs afin d'alléger la surcharge que connaissent les établissement scolaire des régions Est et Ouest de la capitale, notamment ces dernières années. Ces structures seront renforcées par de nouveaux établissements dont la réception est prévue en décembre prochain, a fait savoir le ministre. Pour sa part, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a estimé que le nombre d’établissements scolaires qui sera mis en service en septembre prochain est "rassurant" pour les besoins du secteur. Assurant que son département était en train d'apporter les dernières retouches à la prochaine rentrée scolaire, en termes de programmes et d'infrastructures, il a affirmé que tout sera prêt en septembre prochain. A ce propos, il a fait état de la mise en place d'une commission interministérielle, issue de cette réunion préparatoire, et composée des secteurs concernés (habitat, éducation, enseignement supérieur et recherche scientifique, enseignement et formation professionnels), pour le suivi "efficace" des détails de cette rentrée. Cette réunion à laquelle ont pris part, outre les ministres de l'Habitat et de l'Education nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Dada Moussa et le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil interministériel tenu le 23 avril dernier sous la présidence du Premier ministre, Noureddine Bedoui. Le Conseil interministériel avait été consacré à la rentrée scolaire et universitaire et celle de la formation professionnelle au mois de septembre 2019.