Commentaire : Réinventer l’Algérie

Chaque vendredi, nous assistons à un véritable tsunami humain composé essentiellement de jeunes qui veulent réinventer l’Algérie, une Algérie qui ne soit ni celle de l’obscurantisme islamiste ni celle du libéralisme prédateur.

La majorité de cette jeunesse bouillonnante, qui n’a connu que les vingt années du mandat du Président Abdelaziz Bouteflika, est également lassée des sempiternelles professions de foi de moudjahidine ou de caciques qui ne cessent de leur ressasser qu’ils avaient mangé de l’herbe dans les maquis et que c’est grâce à eux qu’ils sont indépendants et ont la chance d’étudier. Ce discours récurrent, le plus souvent tenu par ceux qui en ont fait le moins, les jeunes n’en veulent plus. Est-ce de leur faute s’ils sont nés après l’indépendance, chacun a les problèmes liés à sa génération et à son époque. Ils veulent juste vivre leur vie, en Algérie, et non en la risquant sur un fragile esquif pour un lendemain incertain, à la condition de s’en sortir vivant. Ils veulent juste un avenir dont ils seront les acteurs et non les figurants.

Cependant, par-delà le caractère festif et surtout pacifique qu’il convient de saluer, ce grandiose mouvement populaire, à nul autre pareil, ne peut continuer à battre indéfiniment le pavé au risque de basculer dans la kermesse populaire ou la sortie familiale du vendredi. Deux pièges risquent également de dénaturer la portée de ces marches inédites, il s’agit de la radicalisation de ce mouvement citoyen par le recours à la grève, notamment dans les secteurs stratégiques, ce qui aurait pour corollaire de fragiliser davantage la machine économique et d’amplifier les effets de la crise tout en contribuant à réduire l’attractivité du pays au regard des investisseurs et des milieux d’affaires étrangers et même de créer un certain sentiment de frilosité chez les décideurs qui n’oseront plus prendre de grandes décisions au risque d’en pâtir et ce, au moment où nous avons le plus besoin de diversifier notre économie et de reconstituer nos réserves en devises. Il s’avère donc impératif de préserver la stabilité économique durant la phase de transition politique.

Il est donc grand temps que ce mouvement fasse émerger les courants d’énergie qui irriguent le corps social en vue de constituer une véritable force représentative à même de faire avancer le pays sur un chemin goudronné par nos propres réalités.

K. O.