En visite à la 2e RM : M. Gaïd Salah inspecte et inaugure plusieurs projets

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a effectué hier une visite à la 2e Région militaire à Oran, où il a inspecté et inauguré des projets réalisés dans le cadre du plan de développement des différentes forces, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans la dynamique de ses visites périodiques sur le terrain aux différentes Régions militaires et afin d’inspecter et d’inaugurer quelques projets réalisés dans le cadre du Plan de développement des différentes Forces, le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire a effectué une visite d’inspection et de travail en 2e Région militaire à Oran», précise la même source. A l’entame et après la cérémonie d’accueil, et en compagnie du Général-Major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région militaire, le général de Corps d’Armée a inauguré un nouveau cantonnement dédié à l’une des unités de Défense aérienne du territoire et a suivi un exposé présenté par le commandant de ladite unité avant d’inspecter ses diverses annexes pédagogiques, administratives et d’hébergement. Par la suite, le général de Corps d’Armée s’est rendu à l’Ecole des Cadets de la Nation à Oran, où il a inauguré le projet d’extension de l’Ecole, qui lui «permet désormais d’atteindre une capacité d’accueil de 1.200 cadettes et cadets avant de suivre un exposé sur ce projet, présenté par le directeur régional des infrastructures militaires.

Il a également visité les diverses annexes et structures administratives et pédagogiques ainsi que les différents laboratoires. A l’Ecole supérieure de l’administration militaire, le général de Corps d’Armée a suivi un exposé présenté par le Commandant de l’Ecole sur ses missions principales et son rôle dans la formation d’une élite d’Officiers d’administration et de soutien. «Ces inaugurations supervisées par le général de Corps d’Armée dénotent de l’importance qu’il accorde à l’amélioration continue du niveau professionnel et des conditions de vie et de travail, dont le volet des infrastructures est l’un des piliers centraux, qui permettent d’accomplir un travail minutieux, nécessitant forcément de réunir les conditions adéquates pour mener à bien les différentes missions à même d’atteindre les objectifs escomptés», conclut le communiqué.