A la recherche d’une plate-forme politique consensuelle : Vers un deuxième round de consultations ?

Selon plusieurs sources concordantes et des médias, la présidence de la République a commencé les préparatifs pour la tenue d’un deuxième round des consultations politiques, et cela dans le cadre de la volonté de concertation que prône le chef de l’État dans le traitement de la situation politique du pays.

Il faut dire qu’à deux mois des élections présidentielles et après onze semaines de manifestations populaires, la recherche d’un consensus pour une sortie de crise demeure «la priorité des priorités», et cela au regard de l’accélération des événements, et de l’impuissance de la classe politique à fait entendre ses propositions pour faire sortir le pays de la crise politique qu’il traverse actuellement.

Rappelons que l’une de ses déclarations, le Chef de l’Etat avait souligné que les «consultations engagées avec les partis politiques et les personnalités nationales se poursuivront, car il s’agit de l’avenir du pays et de l’organisation d’élections libres et transparentes», ajoutant que ces consultations visent à «asseoir la démocratie, à organiser des élections libres et transparentes et à instaurer un nouveau régime politique».

Pour leur part, les experts et autres spécialistes de la chose politique, estiment dans leur majorité, que «le climat n’est pas propice pour l’organisation d’élections présidentielles» à cause notamment des circonstances qui seraient plutôt défavorables au bon déroulement du suffrage. Le mouvement de contestation, dont l’Algérie est le théâtre depuis le 22 février, reste mobilisé, pour réclamer le départ de l’ensemble des acteurs du «système», rejetant par là, catégoriquement toute idée d’élections menées par ces mêmes personnes.

Entretemps, la conjoncture demeure marquée par le maintien de la dynamique des manifestations pacifiques pour un changement radical du système. Une conjoncture qui se caractérise aussi par la mise en action d’un processus d’une élection présidentielle depuis la convocation du corps électoral, le 11 avril dernier, et qui fait l’objet d’un rejet de la part de nombre de formations politiques et de l’opinion publique en général.

Il faut rappeler dans ce contexte que dans l’une de ses interventions le chef d’Etat major de l’armée, avait souligné que le scrutin présidentiel prévu le 4 juillet serait la «solution idéale pour sortir de la crise». Néanmoins l’impuissance de la classe politique à se constituer comme une force de proposition, ainsi que «la pression» du mouvement populaire, toujours marqué par une l’absence d’interlocuteurs pouvant déplacer le débat de la rue vers d’autres arènes où le débat peut prendre d’autres formes plus «solides et démocratiques», font que la situation s’enlise sur un problématique statu quo.



L’urne : incontournable moyen d’expressions démocratique



Pour assurer un climat de réflexion «de concertation et de dialogue» où les partis politiques et les représentants de la société civile peuvent s’entendre pour trouver une plate-forme consensuelle de gérer la transition et l’organisation de l’élection présidentielle, la rencontre de concertation chapotée par la présidence de l’Etat viendrait à point nommé.

Ceci d’autant que la réaction de la classe politique à l’appel du chef de l’armée au dialogue, est un signe positif, qui peut être considéré comme un début de sortie de crise, car l’objectif est de réfléchir sur «les décisions et les procédures nécessaires pour dépasser les clivages quant au maintien des élections à la date fixée.

Mais plusieurs éléments sont venus s’ajouter, comme l’annonce faite par les magistrats «ayant exprimé leur refus d’encadrer le processus électoral». Quant aux partis politiques de l’opposition, ils sont «unanimes» à demander une période de transition conduite par des personnalités indépendantes du système. Ils se sont inscrits dans la logique de la révolte populaire qui a refusé jusque là, toutes les initiatives.

Le chef d’Etat major de l’ANP, M. Gaïd Salah a mis la récemment la classe politique «devant sa responsabilité», notamment après la campagne menée par plusieurs formations politiques «de saborder» les initiatives telles que la conférence organisée par le chef de l’État par intérim, Abdelkader Bensalah. Gaïd Salah a déclaré ainsi que «le rejet de toutes les initiatives et le boycott de toutes les démarches, y compris l’initiative de dialogue qui est censée être un des mécanismes civilisés, est une initiative qu’il y a lieu de valoriser, notamment dans ces circonstances particulières que vit notre pays».

C’est dans le même contexte que le général de corps d’Armée a précisé qu’il «y a lieu de mettre à profit toutes les opportunités pour aboutir à une convergence des visions et un rapprochement des points à même de permettre d’aboutir à une solution, voire plusieurs, à la crise dans les plus brefs délais, car si la situation perdure davantage, elle aura des conséquences néfastes sur l’économie nationale et sur le pouvoir d’achat des citoyens»

La mobilisation de l’appareil judiciaire, pour ouvrir les dossiers de corruption, et autres affaires liées à, la spoliation des deniers public, est aussi l’autre signe de la volonté politique à élaborer «les conditions» nécessaires pour que «les opinions puissent s’exprimer à travers les urnes». Les urnes qui demeurent, selon bon nombre d’experts et politologues, comme l’incontournable moyen d’expression démocratique.

Tahar Kaidi