Éclairage : Convictions fortes

Le mouvement pacifique déclenché le 22 février est toujours sur les rails, et l’on voit mal ce qui pourrait le dévier de sa voie, même si certains veulent faire croire qu’«il est en perte de vitesse».

Pas étonnant que ces forces antidémocratiques y voient une fenêtre de tir. Et contre ce mouvement, Dieu sait combien les tirs sont particulièrement nourris ! D’aucuns se demandent s’il n’existe pas des tentatives de s’opposer à cette dynamique et de faire passer la pilule auprès de l’opinion publique que ces manifestations sont sans lendemain. À l’évidence, personne ne peut nier l’existence de ceux qui soufflent le chaud et le froid. L’élaboration et la proposition de solutions est toujours un acte politique. On peut y être pour ou contre. Mais cet acte politique est, dans les conditions actuelles, devenu illisible.

À dire vrai, c’est une lubie qui transcende les détracteurs du changement revendiqué par la majorité des Algériens. Sans angélisme à l’égard de quiconque, c’est peut-être même une obsession qui se manifeste sournoisement pour faire barrage au Hirak, qui s’achemine vers d’autres développements intéressants. Un effet de levier majeur de la vie politique, mais qui doit être suivi de propositions concrètes, surtout que la transition réclamée se veut fondamentalement démocratique. Il y a là, donc, cette Algérie qui bouge et qui veut obtenir des changements significatifs. Ainsi, au cœur d’une société tiraillée de toutes parts, un changement rapide et urgent est nécessaire pour déboucher vers un programme qui — en plus de la lutte contre la corruption, le clientélisme, le laisser-aller, la hogra et les inégalités qui minent les solidarités nationales — doit ouvrir les portes grandes et larges à un dialogue inclusif, pour parler et débattre de toutes les questions. Bien sûr, ce ne seront pas des invités triés sur le volet qui converseraient dans des salons feutrés, il s’agira plutôt d’impliquer des citoyens qui aspirent à des lendemains meilleurs. D’abord, en termes de démocratie participative, les citoyens ont droit de cité au chapitre de la politique de gouvernance à choisir. Cette question de gouvernance mérite l’attention de tous, quand on sait que c’est surtout à ce niveau que l’échec a été cuisant, ces dernières années. Pour s’en convaincre, il convient juste de rappeler que le nombre de milliardaires a conséquemment augmenté au cours de cette période, dite des années vaches grasses, par le truchement d’une gestion désastreuse des deniers et autres biens publics. Les fortunes cumulées des oligarques poursuivis en justice se chiffrent à des milliards de dollars, grâce aussi aux techniques d’évasion fiscale. Et pendant ce temps, la richesse de la majorité des Algériens a chuté, alors que la pauvreté repartait à la hausse. Les services publics d’éducation et de santé sont dans un état catastrophique, quand ils ne manquent pas de financements. On l’a vu et entendu : les Algériens appellent, à l’occasion de toutes les manifestations, à la fin de l’impunité. En tout cas, les citoyens qui ont pris conscience de leur pouvoir d’agir veulent se saisir de ces sujets et veulent le débat sur toutes ces questions essentielles qui les concernent, en les mettant toutes sur la table, comme les écarts de salaires, la répartition des richesses, les retraites ou le financement des services publics. En attendant de voir les changements s’opérer, la majorité des citoyens ne veut pas voir aussi une part de ses espoirs partir en fumée. N’oublions pas que le peuple algérien exprime chaque vendredi un immense besoin de justice sociale et d’équité. Et là où le bât blesse, estiment de nombreux citoyens, c’est lorsque certaines parties considèrent que la protestation était comme inutile, alors qu’elle est un véritable moyen d’expression pour dénoncer le système qui a entraîné le pays vers le cataclysme. La question est donc : de quel changement politique le pays a-t-il vraiment besoin ? De leur côté, la plupart des partis politiques soutiennent qu’en ce moment, le débat sur les élections est biaisé, accusant le pouvoir d’arguer d’une prétendue complexité de la situation pour déresponsabiliser les citoyens, alors que le mouvement citoyen est favorable au changement dans l’intérêt général. Quant à la question de savoir quelle est l’Algérie idéale, la réponse est beaucoup plus encourageante. Écoutez plutôt : «Les Algériens veulent une Algérie égalitaire, sociale, cohérente, harmonieuse, pacifiée et démocratique.» En fait, il est à retenir que les jeunes sont les premiers à porter le combat d’une Algérie plus sociale et plus démocratique. Convictions fortes. Bien entendu.

Farid Bouyahia