RND : appel à un dialogue à même d’aboutir à l’élection présidentielle

Le Rassemblement national démocratique (RND) a appelé, hier, à l’ouverture d’un dialogue politique à même d’aboutir à l’organisation de l’élection présidentielle et d’«ouvrir la voie au processus de changement global, notamment à travers l’application des articles 7 et 8 de la Constitution». «Examinant la situation prévalant sur la scène nationale, le RND a rappelé sa position exprimée, lors de la rencontre de concertation du 22 avril dernier, prônant la création d’une instance nationale chargée de la surveillance des élections et soutenant tout consensus pouvant survenir sur la scène politique», a indiqué le parti, dans un communiqué rendu public, à l’issue de la réunion de son bureau national, présidée par son secrétaire général, Ahmed Ouyahia. Dans ce contexte, le RND a réitéré son appel à la classe politique afin «d’engager un dialogue politique qui mènera à l’organisation de l’élection présidentielle et ouvrera la voie au processus de changement global, notamment à travers l’application des articles 7 et 8 de la Constitution».