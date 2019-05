Institutions représentatives : La voie des urnes

Partis et personnalités continuent d’exprimer leur conviction que les élections constituent le seul moyen démocratique pour exprimer la libre volonté du peuple, même s’ils s’attendent toujours à de véritables garanties pour organiser ce rendez-vous dans un climat serein. Un amendement du code électoral est proposé dans ce sens.

Dans ce contexte, l’opposition n’est pas absente, et met elle aussi, sur la table, sa feuille de route pour rechercher des voies de sortie de crise. Les consultations politiques, qui sont toujours en cours, sont le cadre idoine d’actualité pour mener le dialogue dans une tentative de rapprocher des points de vue divergents.

Parmi les points en discussion, figure la période de la phase de transition. À ce propos, certains appellent à la création d’un présidium qui se chargera de la préparation des élections, alors que d’autres mettent en garde contre les effets néfastes qui découleraient de ce scénario.

C’est le respect de la Constitution qui est mis en avant pour permettre aux électeurs de désigner le futur président dans l’échéance prévue, à savoir le 4 juillet prochain.

L'État a assumé sa responsabilité historique à l'égard du pays, à travers la prise de mesures effectives à même de rassurer l'opinion publique et d'offrir de véritables garanties pour une présidentielle libre et indépendante.

La création prévue d'une instance indépendante pour l'organisation et la surveillance des élections, et l'annonce des résultats du scrutin sans immixtion de l’Administration sont une première destinée à conjurer le spectre de la fraude.

Les électeurs pourront ainsi se diriger aux urnes, avec l’assurance que leurs voix seront respectées. Des manifestants réclament depuis des semaines l’application effective des articles 7 et 8 de la Constitution, et l’opportunité est offerte pour ce faire à travers l’organisation du scrutin. Plus d’une cinquantaine de candidats ont déjà fait savoir qu’ils sont intéressés pour y participer.

La classe politique et la société civile sont invitées à adopter le dialogue comme seul moyen de rapprocher les vues et de réunir les conditions idoines pour l'organisation de la présidentielle et sortir rapidement de la crise.

Néanmoins, des embûches sont semées sur ce chemin par des parties recourant à des manœuvres dans le but d’obstruer le processus de changement. Des forces non constitutionnelles et antidémocratiques exploitent différents espaces pour discréditer tous ceux qui sont favorables au recours à la solution constitutionnelle.

Malgré les acquis réalisés suite au mouvement populaire, des comportements visant à semer la discorde entre Algériens et briser la cohésion nationale persistent toujours.

Cela ne ferait que retarder l’aboutissement des autres chantiers lancés récemment, comme celui de la lutte contre les différentes formes de corruption ou encore l’appui à une justice indépendante.

Les partis et les associations, ainsi que l’ensemble des citoyens auraient pourtant pu y trouver des motifs de satisfaction, car cela augure de l’édification d’un État démocratique afin que les droits de chacun soient respectés.

Le refus de la main tendue ne facilite pas le dialogue entre les enfants d’une même patrie : dialogue voulu sans exclusive ni distinction pour parvenir à des solutions constructives favorisant le règlement de la crise, raccourcir la phase de transition et aller vers un avenir meilleur.

Les forces vives et les institutions continuent de s’engager pour instaurer un climat favorable qui consacre la coexistence et le rapprochement pour résoudre tous les problèmes posés et faire aboutir la prochaine présidentielle dans les plus brefs délais.

Des partis et personnalités ont fait savoir qu’ils sont conscients de la nécessité d'adhérer aux efforts de l'institution militaire et de renforcer ses efforts visant à préserver la sécurité et la stabilité, et faire face aux dangers qui guettent le pays.

Il est même estimé qu’il est urgent de faire aboutir le dialogue dans le contexte de crise actuel, car c’est l'essence même de l'action politique responsable et constructive, et de mettre en place des institutions représentatives.



Une portée historique



La conjoncture impose l'ouverture du champ politique, pour associer toutes les ressources et toutes les énergies et intelligences, pour un consensus sur le contenu de la solution souhaitée.

Des interlocuteurs crédibles définissant des objectifs clairs doivent émerger parmi les compétences nationales, les avocats, les universitaires et les syndicalistes, pour procéder à des réformes qui auront une portée historique, car la solution parviendra, pour la première fois, de toutes les composantes de la société et non imposées selon un schéma vertical.

Des tables rondes et des forums de débats sont organisés dans plusieurs régions, pour que chacun puisse exprimer sa stratégie de sortie de crise. De véritables boîtes à idées où l’on pourra puiser afin que nulle opinion ne soit laissée de côté.

La parole est désormais libérée et le mur de la peur est brisé pour relever le défi de la reconstruction d’une nouvelle République, synonyme de liberté, de justice sociale et de droits. C’est l’alternative en faveur de laquelle des millions de citoyens se mobilisent dans le but de changer l’ordre établi et la chute de l’ancien système.

Le mouvement populaire, enclenché depuis le 22 février, n’est pas structuré, mais la voix des manifestants porte bien, et il n’est pas exclu que des représentants soient associés au dialogue pour recueillir le maximum de propositions provenant des diverses corporations et sensibilités qui y prennent part.



Protéger les acquis



Le besoin impérieux d'associer toutes les sensibilités et les élites à un large débat devant aboutir à une réelle transition démocratique, comme préconisé par le mouvement, a été mis en exergue à plusieurs reprises, y compris par des universitaires qui ont organisé des journées d’étude sur le sujet.

Il est également question de l’accompagnement de la transition démocratique par différentes institutions constitutionnelles, notamment l'institution militaire, garante de la sécurité et de la protection des acquis nationaux.

Lors des débats, il est souvent évoqué la nécessité de préserver l'unité nationale et la cohésion populaire qui ont caractérisé les marches. Associer l'élite à la recherche de solutions consensuelles est fortement recommandé pour une action conjointe dans les domaines économique, social, politique et juridique. L’étude des expériences du processus de transition démocratique dans le monde et des scénarios futurs du mouvement est aussi l’un des thèmes souvent abordés pour parvenir à un véritable changement politique. De leur côté, les défenseurs des droits de l’homme pensent que dans cette étape cruciale sur le long chemin pour la démocratie, il est nécessaire de mettre en garde contre toute tentative de division ou de découragement du mouvement, afin d’aller de l’avant vers un avenir prospère pour tous les Algériens.

A. M.