Rassemblement de la tendance nationale : « Réaliser les attentes des jeunes »

Un nouveau parti politique baptisé «Tekettol Ettiyar El-Watani» (Rassemblement de la tendance nationale) a été créé hier à Ouargla lors d’une cérémonie d’annonce initiée par ses fondateurs, a-t-on constaté. Le coordinateur de cette nouvelle formation politique, Salim Abadou, a indiqué à l’APS que ce nouveau parti se veut être un «front fédérateur de tous les patriotes, fondé sur les principes de Novembre et de l’école de Ben Badis». «L’Algérie vit aujourd’hui un tournant requérant la création de nouvelles formations politiques regroupant des jeunes du Mouvement ‘‘Hirak’’ et des nationalistes n’ayant pas participé aux activités politiques, en leur ouvrant cet espace pour s’impliquer dans l’action politique du pays», a-t-il ajouté. Cette nouvelle formation politique regroupe, selon le coordinateur, essentiellement des jeunes, dont 90% sont des diplômés universitaires. Le président du comité d’organisation du congrès constitutif de ce parti, Zoubir Bensaci, a, pour sa part, dévoilé les principes de cette nouvelle formation politique, axés notamment sur la reconnaissance et le respect mutuel entre forces actives de la société. «Ce parti politique œuvrera à la confirmation des constantes de l’identité nationale, la préservation de l’unité territoriale nationale, la consécration de la justice sociale, la protection de l’économie nationale, la réalisation des attentes des jeunes et l’ancrage d’un Etat de droit», a fait savoir le même responsable. «Les fondateurs étendent, à travers ce parti, l’investissement dans les jeunes, l’unification des enfants du pays afin de répondre aux attentes des jeunes», a-t-il souligné. Ce nouveau parti politique devra entamer l’organisation et la création de ses structures après obtention de l’agrément du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a-t-on indiqué.