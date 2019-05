El-Islah : Concrétiser les réformes

Le président du parti Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a appelé, hier à Alger, à aller vers une 2e tournée de dialogue et de concertation regroupant les différents acteurs, en vue de mettre en place une feuille de route qui mènera à une échéance présidentielle dans les plus brefs délais. «Aller vers une deuxième tournée de dialogue et de concertation est à même de contribuer à la mise en place d'une feuille de route consensuelle et sûre qui mènera à une élection présidentielle dans les plus brefs délais et garantira une large participation politique et populaire», a affirmé M. Ghouini lors de la 5e session ordinaire du bureau national du Mouvement El Islah.

A ce propos, il a préconisé «la tenue d'une conférence de dialogue avant la mi-mai, ainsi que l'élargissement de sa supervision à des représentants de la présidence de la République, de l'institution militaire, des personnalités nationales impartiales et des représentants du Hirak populaire, qui œuvreront ensemble à la préparation, la supervision, le suivi de ce dialogue ainsi qu'à la mise en œuvre de ses décisions». Pour le Mouvement El Islah, dira M. Ghouini, «la réussite de l'Algérie à organiser la prochaine échéance présidentielle passe par une large participation politique dans un climat politique consensuel, rétablissant la confiance et l'espoir entre le peuple pour l'édification des différentes institutions élues sur des bases démocratiques solides». Il a souligné, en outre, la nécessité d'une «large participation aux différentes échéances électorales à venir en vue de concrétiser des réformes et des changements profonds, consolider la paix et la stabilité dans le pays, resserrer davantage l'unité nationale pour relever les différents défis et contrer toutes les conspirations qui se trament contre la Patrie».

Concernant la lutte contre la corruption, M. Ghouini a réitéré l'appel de son parti à «une prise en charge de ces dossiers en toute responsabilité et dans leur globalité, en prenant le temps qu'il faut pour leur traitement, loin de toute forme de pression», estimant que «c'est ainsi que la Justice sera mise face à ses responsabilités devant le peuple».

A ce propos, il a estimé impératif que «la Justice prenne en charge, en toute responsabilité, les rapports de la Cour des comptes tout au long de ces années, dans le cadre de la transparence totale pour suivre la dépense et la gestion de l'argent public». Evoquant le volet économique, le président du Mouvement El Islah a exhorté le gouvernement à «accélérer la prise de plus de mesures sociales au profit des citoyens», mettant en avant l'impératif de «traiter les divers dysfonctionnements et de corriger les dispositions injustes à l'égard du simple citoyen en vue de préserver la stabilité sociale, notamment en cette conjoncture difficile que vit le pays».

Par ailleurs, le Mouvement El Islah a réitéré son rejet à toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Algérie, affirmant que «les Algériens sont capables de traiter seuls les différentes questions qui les concernent en proposant les voies et les mécanismes adéquats».

A cette occasion, M. Ghouini a salué la teneur du dernier message du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, dans lequel il a mis en avant «un grand attachement à la nécessaire prise en charge des revendications du peuple algérien ainsi que la détermination et l'engagement de l'ANP à l'accompagner pour la concrétisation de toutes les revendications légitimes selon une vision étudiée dans le cadre du respect de la Constitution et l'adoption du dialogue en tant que mécanisme le plus apte à rapprocher les vues et les idées pour parvenir à une consensus national qui permettra de sortir le pays de la crise actuelle».