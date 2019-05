PT : « Respect de la souveraineté populaire »

La Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a affirmé, hier à Alger, que sa formation politique «poursuivra la lutte aux côtés de la majorité du peuple, en vue de changer le régime actuel et asseoir les bases d'un nouveau système démocratique».

Lors d'une conférence de presse, animée à l'issue de la réunion du bureau politique du parti, Mme Hanoune a indiqué que «sa formation politique poursuivra la lutte aux côtés de la majorité du peuple algérien qui s'est fixé pour objectif le départ du régime en place, afin de pouvoir instaurer un système à contenu politique, institutionnel et démocratique», réaffirmant que le respect de la souveraineté populaire actuellement «ne passe pas par la Constitution, mais plutôt par une assemblée constituante nationale souveraine, seule période de transition qui est en adéquation avec la volonté du peuple».

Elle a précisé, en outre, que certaines parties «tentent de réduire le processus révolutionnaire en un conflit entre des clans» au sein des institutions de l'Etat, mettant en garde contre les tentatives visant à contourner les revendications du ‘‘Hirak’’ et à semer le doute autour de toute personne ayant une position indépendante. La SG du PT a salué également les déclarations du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, disant, à ce propos, que la majorité écrasante «veut changer le régime, alors que la minorité souhaite le maintenir et œuvre à le sauver par des manœuvres visant à impliquer l'armée».

Evoquant les investigations avec nombre d'hommes d'affaires et anciens responsables, dans le cadre de «la lutte contre la corruption», Mme Hanoune a dit que la manière avec laquelle se déroulent ces enquêtes s'apparente à une campagne scénarisée de diffamation.

Pour Mme Hanoune, le peuple algérien «cherche à asseoir une institution judiciaire indépendante, après le départ du régime en place», relevant que les dossiers ouverts sont «anciens», ajoutant que «la nature de la justice est toujours la même, car agissant au sein du même système politique».