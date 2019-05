Situation politique : à la recherche du consensus

Le FLN apporte son soutien absolu à l’institution militaire et approuve les appels du chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaid Salah, à la sagesse, la vigilance et au dialogue, à même de solutionner la crise politique que vit le pays. C’est ce qui ressort du discours de Mohamed Djemai, le tout nouveau SG du parti, qui a réuni hier à Alger les mouhafedh et les présidents des commissions transitoires du parti. Son allocution prononcée à cette occasion à traité notamment de la dynamique des manifestations pacifiques et du rôle de l’institution militaire dans la prise en charge des revendications exprimées par le peuple. Djemai ne manquera pas aussi d’évoquer la situation du parti, à propos de laquelle il a réitéré son engagement à corriger sa ligne de conduite et mettre fin à certains comportements nuisibles, voire antidémocratiques. Mohamed Djemai a salué le fait que l’ANP a «laissé le peuple s’exprimer en toute liberté dans les rues, en prenant en charge toutes ses revendications de façon démocratique ». Il a annoncé, sans équivoque, que sa formation politique fait front désormais avec l’institution militaire. «Nous considérons que les attaques qui ciblent l’ANP ciblent également nos militants, mais également l’ensemble du peuple algérien», a-t-il déclaré. Il a rendu également un hommage appuyé au commandement de l’ANP qui a pu, dit-il, « débusquer les traîtres qui se sont assis à la même table que des organismes étrangers pour imposer une nouvelle tutelle au peuple algérien». Sur sa lancée, il dénonce l’existence de « laboratoires étrangers visant à semer la discorde au sein du mouvement populaire dans l’objectif de le faire dévier de son caractère pacifique, et ce, à travers une sale guerre médiatique menée par des médias étrangers ». Ce qui obéit, fait-il comprendre, à une tentation de susciter un climat de violence et de mener le pays à la dérive. Appelant au respect de la loi, le SG du FLN a aussi fustigé ce qu’il a qualifié de mainmise illégale sur les institutions constitutionnelles. L’Algérie, affirme-t-il, « est face à des enjeux historiques décisifs impliquant davantage de coopération et bannissant les attitudes de marginalisation ». Il a ainsi appelé les militants au « resserrement des rangs », affirmant que le FLN avait souffert du « marasme, en raison des actes et attitudes irresponsables de certaines personnes qui ont porté atteinte au parti et l’ont pris en otage ».



Démocratie et transparence



La réunion d’hier, qui constitue la première activité du nouveau SG, a procédé à l’examen de la situation actuelle et à la concertation autour de l’élaboration d’une nouvelle feuille de route.

« Des instructions strictes seront données aux élus locaux, afin d’adopter une nouvelle méthode pour échanger avec les citoyens et défendre leurs revendications », a indiqué Mohamed Djemai. Il s’engage ainsi à « consacrer la démocratie et la transparence totale dans le fonctionnement du parti». «Fini le temps des désignations par téléphone », a-t-il assuré. Ceci avant de réitérer une nouvelle fois : « Nous demandons pardon à son excellence le peuple pour toute déclaration mal placée, faite à la légère ou comportement provocateur ou un quelconque maniérisme ou théâtralisme de la part de responsables du parti, qui a altéré notre image. »

Karim Aoudia