Conjoncture : Surconsommation et spéculation

Si, par la force des choses, le libre exercice des prix est consenti aux commerçants, par contre, ce qui est inadmissible, c’est de faire dans la spéculation au fi de la réglementation et de la logique qui régit le marché, à savoir le principe de l’offre et de la demande. Une pratique courante qui pèse lourdement sur les dépenses des ménages, et qui refait surface, chaque année, à la veille du Ramadhan pour caractériser désormais un mois connu pour être sacré dans son contenu, sa portée et ses objectifs. Le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, qui a qualifié à juste titre que «cette pratique de spéculation opportuniste est classée dans un contexte de crime économique à l'encontre du citoyen», vient d’annoncer une série de nouvelles mesures dans le cadre d’un plan d’action visant une meilleure maîtrise des prix des produits alimentaires, notamment ceux de première nécessité et un contrôle plus rigoureux des prix. Une feuille de route destiné à réguler le marché en matière de disponibilité de fruits et légumes et autres produits de base tout au long de ce mois pour justement réfréner les velléités de spéculation par la force de la loi. Mais cette initiative ne peut donner les résultats escomptés sans l’implication volontaire du citoyen qui est censé être au centre de cette action. En fait, nous sommes tous interpellés en tant que consommateurs à agir pour combattre de tels comportements de commerçants véreux, car la spéculation ne s’installe que parce que nous consommons sans retenue et gaspillons sans scrupules au prix qui nous est imposé. La réalité est que l’Algérien devient dépensier à outrance durant cette période de l’année par manque de culture de consommation. Nous n’avons pas, à l’évidence, les bonnes pratiques de consommation d’autant plus que ce sont justement ces habitudes irrationnelles qui stimulent en définitive les prix, d’où les hausses significatives sans justification économique, s’accordent les experts. Dans ce contexte, le vice-président de la FAC, M. Mohamed Abidi, a relevé une augmentation de la consommation de 170% durant ce mois sacré par rapport aux autres mois de l’année. Selon les chiffres avancés, la consommation des viandes rouges et blanches durant le Ramadhan est multipliée par quatre par rapport aux autres mois de l’année, alors que la consommation des autres produits alimentaires passe au double. «Ainsi, la consommation des viandes blanches est estimée à 74.000 tonnes, alors que celle des viandes rouges est évaluée à 37.000 tonnes, en moyenne. De ce fait, la consommation des viandes durant ce mois sacré représente 380% de la consommation mensuelle durant le reste de l’année», devait-il préciser. On peut déduire que si les prix sortent de leur norme, sans raison valable, durant le Ramadhan, c’est parce qu’il y a en face une forte demande, une consommation exagérée, et des achats effrénés. Ce sont là les indicateurs qui orientent, en fin de compte, le fonctionnement du marché au détriment de la logique économique.

D. Akila