Industrie électronique : Booster les investissements

Huawei annonce officiellement le lancement de son deuxième smartphone assemblé en Algérie, le Y7 Prime 2019, un smartphone de moyenne gamme se caractérisant par des fonctionnalités élaborées, il fait partie de la série Y destinée à une jeunesse connectée qui passe beaucoup de temps sur son smartphone, avec des caractéristiques uniques et un prix défiant toute concurrence. Il est en vente depuis le 27 avril dernier. Avec un design épuré, il est équipé d’un grand écran Dewdrop Display de 6,26 pouces au format 19:9 HD+ intégrant une encoche en forme de goutte d’eau qui accueille la caméra frontale de 16 MP, attirant ainsi les amateurs de selfies. Quant à la caméra arrière il s’agit d’un double capteur de 13 + 2 mégapixels avec ouverture f/1.8, afin de réaliser des portraits parfaits avec une profondeur de champ nette entre le sujet principale et l’arrière-plan. L’appareil peut capter 50% de lumière supplémentaire pour produire des photographies claires, même en mode nuit grâce auquel il arrive à assembler 4 photos afin d’obtenir un résultat net et détaillé. Doté de l’intelligence artificielle, une technologie permettant la reconnaissance des scènes et des objets en temps réel, le Y7 Prime 2019 peut reconnaître 22 catégories d’objets, notamment le ciel bleu, les différentes sortes d’animaux, la verdure, la plage... et adapter ainsi les ajustements et réglages nécessaires pour obtenir la meilleure photo possible. Les consommateurs posant généralement le problème de l’autonomie de la batterie, Huawei travaille sans relâche afin de procurer des produits de qualité, le Y7 Prime 2019 abrite donc une batterie de 4.000 mAh, offrant un usage de plus d’une journée de manipulation (valeur typique basée sur des tests faits par Huawei). La capacité de la batterie est comparable à celle de certains appareils Android haut de gamme sur le marché. Grâce à l’EMUI 8.2, il dispose d’un système de gestion de batterie intelligente intégré. Le stockage quant à lui est extensible jusqu’à 512 Go, à l’aide d’une carte mémoire. Alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 450 Octa-core, le téléphone offre une excellente performance et supporte la technologie Dual 4G qui permet de se servir simultanément d’une carte SIM pour passer des appels tout en utilisant l’autre pour les données cellulaires.

M. Mendaci