Prix de la qualité 2019 : Soutenir la performance des entreprises

Lancé par le ministère de l’Industrie et des Mines, le concours national pour l’attribution du Prix algérien de la qualité au titre de l’édition 2019 prévoit, au titre de cette édition, une large participation de par l’intérêt qui lui est porté par les entreprises. Une distinction visant à récompenser les entreprises et organismes certifiés selon les différents systèmes de management pour les efforts déployés en faveur de l’amélioration et du développement de la qualité.

Au-delà des récompenses qui seront accordés aux lauréats, ce prix constitue beaucoup plus un encouragement pour entrepreneurs dans le processus d’amélioration de la qualité du management de leurs entreprises.

Dans cette optique, «le prix offre un cadre d’évaluation et d’autoévaluation qui permet aux entreprises et organismes de mesurer leurs performances en matière de qualité et d’identifier les axes de progrès».

Aussi, l’institution de ce prix qui est ancré dans la tradition du département de l’industrie et des mines, traduit tout l’intérêt porté par les pouvoirs publics quant à la promotion de la culture de la performance et la qualité du produit national, ainsi que l’engagement à accompagner et soutenir les entreprises nationales, notamment celles inscrites dans la démarche qualité qui s’impose aujourd’hui comme étant un préalable à la pérennité de l’entreprise et une condition de sa compétitivité.

Le prix qui ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises distinguées dans un contexte de concurrence et de libre marché, constitue, dans sa finalité, une opportunité pour mesurer l’importance des normes dans les filières industrielles, mais également, pour faire le point sur la politique nationale de la qualité. Il s’agit, par la même occasion, de sensibiliser les acteurs économiques aux enjeux liés au critère de la qualité comme exigence pour la consolidation du management de l’entreprisse et de sa conformité aux spécificités et règlements techniques en matière de conformité à la qualité.

Le référentiel du prix algérien de la qualité, revu en 2012 pour des raisons objectives, est orienté sur des procédures et modes opératoires «Qualité», et sur la mise en œuvre du Système de management de la qualité. Il s’inscrit ainsi dans l’objectif portant déploiement de la politique «Qualité», Dans ce contexte, le prix de la qualité est venu encourager les entreprises à produire mieux en respectant les normes de qualité du produit et de sécurité des consommateurs.

D. A.