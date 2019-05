Organismes du secteur du Travail : guichet unique et accueil tous les jours

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a mis en avant, hier, la nécessité d’adopter un guichet unique pour les organismes sous tutelle, notamment ceux de l’emploi et de la sécurité sociale, et de l’accueil des citoyens tous les jours de la semaine. Présidant l’ouverture des travaux de la rencontre nationale des cellules d’accueil, de communication et d’écoute sociale, le ministre a instruit, les responsables des organismes sous tutelle, de «s’engager à rapprocher l’administration du citoyen et de mobiliser tous les moyens et structures disponibles dans le cadre du principe de mutualisation et de coopération» entre ces organismes, à travers «l’adoption du guichet unique», notamment «dans les zones enclavées, tels que le grand Sud, les Hauts-Plateaux et celles ne disposant pas d’une couverture adéquate en matière de structures de proximité». A ce titre, le ministre a appelé à la mise en place des mécanismes engageant l’agent d’accueil et d’écoute «à inscrire toutes les préoccupations soulevées pour leur prise en charge, et à offrir au citoyen un accueille durant tous les jours de la semaine». Dans le même contexte, il a plaidé pour la poursuite et le renforcement des programmes de numérisation ainsi que la généralisation des nouvelles technologies permettant de simplifier les procédures et les dossiers administratifs et de prodiguer des prestations à distance, conformément à la stratégie arrêtée par le gouvernement à cet effet. Le secteur est appelé, plus que jamais, à répondre aux besoins et aspirations des citoyens, d’où l’impératif de recourir aux technologies modernes pour parvenir à une Administration à même de s’adapter et d’améliorer constamment ses prestations, a-t-il ajouté.