Soutien aux métiers de la pêche : Des mesures pour l’acquisition de matériel moderne

Des mesures de soutien aux pêcheurs, notamment pour l’acquisition de matériel moderne destiné à l’amélioration de leurs conditions de travail et de leur productivité, sont en cours d’étude par les pouvoirs publics, a indiqué le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari.

Lors d’une visite du navire de recherche scientifique «Grine Belkacem», appartenant au Centre national de recherche et de développement de la pêche et l’aquaculture (CNRDPA), le ministre a évoqué la tenue de réunions de travail visant à identifier les moyens de soutenir les métiers de la pêche, notamment à travers la possibilité de crédits dédiés à l’acquisition d’équipements modernes. Il s’agit principalement, a-t-il expliqué, d’améliorer les conditions de travail et de sécurité. M. Omari a également assuré que son département, en collaboration avec le ministère des Travaux publics et des Transports, a convenu de nouvelles mesures pour améliorer la gestion des ports de pêche et leur sécurité. «Certains équipements ont un impact sur l’activité tels que le sonar et d’autres équipements permettant de localiser les ressources halieutiques», a-t-il fait observer, expliquant qu’ils permettent de réduire le temps de travail et les coûts. Le ministre a, dans ce contexte, annoncé la révision du système de formation, notamment au niveau des établissements spécialisés afin d’obtenir des compétences capables d’utiliser de nouvelles technologies pour l’activité de pêche. Selon lui, cela doit notamment déboucher sur la formation de gestionnaires de pêche ayant leurs agréments pour exercer en haute mer où se trouve une ressource halieutique importante. «Obtenir des compétences pour la pêche en haute mer doit améliorer la production halieutique du pays et contribuer à l’exportation et à la sécurité alimentaire du pays», a-t-il souligné. Concernant le bateau scientifique «Grine Belkacem», les responsables du CNRDPA ont indiqué que l’encadrement du bâtiment est constitué de compétences scientifiques algériennes de haut niveau. De plus, il bénéficie d’équipements qui permettent d’étudier les fonds marins et de connaître les conditions environnementales de la ressource halieutique.

Parmi ses missions, figure l’obtention de données sur le déplacement du poisson pour une exploitation raisonnable de cette ressource.

Plus tôt dans la journée, M. Omari avait présidé une cérémonie de remise de trophées aux lauréats du Concours sur «la meilleure huile d’olive».