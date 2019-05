Le parc national des cèdres de Theniet El-Had : Un pôle de tourisme écologique et de montagne par excellence

Plusieurs projets d’investissement touristique sont en cours au niveau du parc national des cèdres de Theniet El Had, dans la wilaya de Tissemsilt, devant faire de ce site naturel un pôle de tourisme écologique et de montagne par excellence. Ces investissements publics et privés portent notamment sur la réalisation d’un camp de jeunes d’une capacité de 300 lits. Cette structure réalisée par la wilaya compte aussi un théâtre de plein-air, un stade de proximité, une salle omnisports, une piscine de proximité, une salle de conférences et de spectacles, a-t-on indiqué à la direction locale du tourisme et de l’artisanat. Ce projet permettra d’accueillir des jeunes et des amateurs de randonnées et adeptes de sport de montagne, en plus des adhérents des associations environnementales et autres écologistes. La région enregistre également la réalisation d’un village de vacances ainsi que 50 chalets d’une capacité d’accueil globale de 210 lits. Ce projet, un investissement privé de 150 millions DA, porte sur la réalisation d’une salle de conférences de 350 places, des aires de jeux pour enfants, des espaces de détente pour familles, une piscine, des espaces verts aménagés pour l’accueil des touristes et visiteurs du parc El Meddad. Ce village dont la réception est prévue dans un délai de 24 mois contribuera à drainer un plus grand nombre de touristes pour la visite de la forêt El Meddad, encourager le tourisme écologique et de montagne dans cet espace pittoresque. Ce projet touristique sera réalisé avec des matériaux légers et écologiques. Il devra rendre la forêt des cèdres un pôle de tourisme de montagne. Des pistes seront ouvertes au sein de la forêt El Meddad pour la pratique de sports de la marche, de motocyclisme, de VTT, des randonnées et des explorations.



Richesses florales et faunistiques



Par ailleurs, la maison du parc national des cèdres s’emploie, en collaboration avec les directions de l’environnement et de la jeunesse et des sports, des associations environnementales, juvéniles et sportives et des services communaux de Theniet El Had, à la promotion du tourisme écologique et de montagne au sein de la forêt. Dans ce cadre, un programme de promotion du tourisme écologique et de montagne a été lancé dans cette forêt en organisant des manifestations annuelles sportives en plus de la tenue de regroupements et visites des équipes sportives. Le même programme porte sur des activités écologiques au sien de la forêt des cèdres au profit des membres d’associations écologiques locales, des élèves des établissements scolaires et des jeunes amateurs d’écologie. Ces visites pédagogiques permettent aux jeunes visiteurs de découvrir les richesses florales et faunistiques que ; recèle ce site et sa biodiversité. Des expositions périodiques de photographies, d’affiches, de publications et de travaux manuels seront tenues sur les spécificités écologiques et naturelles de la forêt El Meddad. Des campagnes de nettoiement de la forêt ainsi que des opérations de plantation de cèdres de l’Atlas figurent, entre autre, parmi les projets retenus. Le parc national des cèdres de Theniet El Had s’étend sur une superficie globale de 3.425 has. Il est situé à une altitude de 1.923 mètres. La zone est couverte de cèdres. Quelque 72 espèces d’animaux protégés dont 10 espèces mammifères, trois de reptiles, 30 d’insectes et 29 ornithologiques y vivent en harmonie avec la nature.