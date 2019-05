Un atout de plus pour le tourisme algérien : L’hôtel Radisson Blu Hydra a ouvert ses portes

Le développement du tourisme algérien doit absolument passer par un service de qualité, un professionnalisme accru des gestionnaires des établissements hôteliers, mais surtout un personnel «bien formé» en matière de culture hôtelière, ainsi qu’un nombre «satisfaisant» d’établissements hôteliers de catégories premium et milieu de gamme.

Le Groupe Bali a apparemment bien compris cette équation complexe en inaugurant, ce jeudi, son premier hôtel de luxe «Radisson Blu». Une structure relevant du groupe américano-suédois «Carlson Rezidor», situé à Hydra.

L’investissement global de ce projet, le prélude d’une chaîne qui posera bagages dans plusieurs wilayas du pays, a coûté la modique somme de 2,8 milliards de DA. La surface construite est de plus de 9000m2 bâti sur une parcelle de 1400m2, pour avoir à la fin un édifice hôtelier d’un rang international.

Le nouveau «Radisson blu Algérie», qui compte neuf étages en verre, dispose de 140 chambres standards dont 32 business class, 8 suites exécutives et 9 suites «ambassador» et 2 suites présidentielles. Des chambres dont la superficie varie entre 33 m2 et 117 m2.

D’autre part, les hôtes pourront profiter d’un accès Internet gratuit, d’un restaurant ouvert toute la journée, d’un centre de fitness et de soins ainsi que de 380 m2 d’espaces de conférence et de réunion. L’établissement dispose également de 7 salles de conférences, de réception et d'un centre d'affaires dédiés aux professionnels pour leurs rendez-vous et autres événements.

Annoncé en 2013 pour une inauguration en 2015, ce premier «Radisson Blu» d'Algérie a finalement ouvert ses portes. Le groupe américain «Carlson Rezidor», qui assurera l'exploitation de cet hôtel d'affaires détenu par le promoteur immobilier Ali Bali, a déjà de recruté le personnel de l'hôtel au nombre de 180 salariés. Respirant la modernité jusqu’au moindre détail, cet hôtel est fortement caractérisé par une touche typiquement algérienne à travers la présentation, dans les chambres, dans le hall et les couloirs où des tableaux racontant une partie de l’histoire algérienne et des luminaires façonnés par des artisans qui maîtrisent la perfection sont visibles.

Un cachet identitaire fort bien apparent

Ce qui est certain, le cachet algérien est fortement présent dans les quatre coins du « Radisson Blu » de Hydra qui est une création artistique où la modernité des procédés utilisés et les matériaux choisis sont mis à disposition d’une inspiration qui puise ses ressources d’une Casbah Algéroise, d’un Sahara targui, d’origine berbère, le tout en passant par une touche arabo-musulmane qu’on retrouve tant sur le bâti que sur le dernier détail décoratif, un cachet identitaire fort bien apparent.

«Fière» de la concrétisation du nouveau projet du Groupe Bali, Mme Wassila Bali, architecte de son état, a précisé que chaque chambre était «décorée dans un style contemporain et d’œuvres artistiques offrant un confort luxueux et des commodités modernes». L’immense structure dispose également d’un hammam algérois pour garantir une relaxation et un confort maximal. «Nous avons vraiment la volonté et l’ambition de préserver notre cachet architectural afin que nos futurs projets contribuent au développement du tourisme en Algérie et véhiculent surtout la plus belle image de notre cher pays», a-t-elle affirmé.

Partant de cet état d’esprit, l’architecte a expliqué que le Groupe Bali a toujours travaillé selon des principes provenant d’abord de convictions personnelles, de références identitaires qui parlent d’abord au cœur. A cet effet, elle précisera : «partant de l’architecture pure et en passant à la promotion immobilière et l’industrie agroalimentaire, notre ultime objectif est de participer activement à la construction des infrastructures du pays et de donner aux jeunes talents l’opportunité de s’exprimer et d’émerger, professionnellement parlant.» Affichant une modestie de bon aloi, elle dira que «nombreux sont les hôteliers qui ont débuté avec un hôtel, une auberge ou un lieu d’hébergement des plus banals et qu’aujourd’hui sont des références et font le bonheur des voyageurs du monde entier, en offrant des expériences uniques et marquantes, sur le plan émotionnel et personnel poussant les personnes à s’en rappeler et à en parler rien qu’on évoquant la destination de la visite ou du voyage ». Que dire de plus ? Souhaitons que cette nouvelle structure qui vient enrichir le potentiel hôtelier algérien puisse être à la hauteur des objectifs assignés à l’émergence d’une véritable industrie touristique algérienne.

Mohamed Mendaci