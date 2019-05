Note de lecture, Les voies de la paix, d’Ammar Belhimer : Pour un monde de paix et de tolérance

Paru récemment chez ANEP éditions, les Voies de la paix – Rahma, concorde et réconciliation dans le monde, est un essai d’Ammar Belhimer qui condamne la haine, et propose des réflexions sur un monde de paix et de tolérance.

L’auteur dissèque dans cet ouvrage l’actualité internationale, tout en revenant aux antécédents historiques, pour analyser le processus de paix dans le monde. Il aborde dans le premier chapitre intitulé «Le monde face à la terreur» les dangers imminents qui menacent la paix dans le monde, en revenant à des événements historiques, pour analyser les lendemains des dictatures dans le monde. L’auteur compose des dossiers sur des faits ayant marqué l’histoire du XXe siècle à l’exemple de «Espagne : ni vainqueurs, ni vaincus», «Chili : réhabilitation et prévention», «Allemagne : au delà du mur», «Afrique du Sud : justice et réconciliation », «Le génocide rwandais», «Bosnie : un état faible et divisé, condition de la paix» ou encore «Tunisie : rencontre de légitimité».

L’écrivain met en garde dans un autre chapitre contre les avatars du «wahhabisme» qu’il qualifie de «tare congénitale» avant de questionner ce compromis boiteux et les intentions de MBS et de proposer une réflexion sur le Sultanat d’Oman «menaces sur le berceau de l’Islam modéré». L’auteur continue d’explorer les voies de la paix dans le monde, fait escale dans le continent asiatique, pour revenir sur la situation de l’Asie centrale pour enfin s’étaler sur Singapour qu’il qualifie

d’«Arsenal législatif impitoyable». Ammar Belhimer questionne le temps sur l’après 11 septembre 2001, l’obligation d’éradiquer le radicalisme, l’Occident face à ses mercenaires, le progrès du djihadisme et les dérives antimusulmanes.

Ode aux politiques de réconciliation, l’ouvrage se lit comme un pacte de paix pour éviter l’embrassement et les conflits inutiles entre les nations. «Qu’elles succèdent à des périodes de dictatures ou qu’elles résultent de conflits internes, d’ordres ethnique ou théocratique, les politiques de réconciliation visent partout à asseoir un dialogue entre protagonistes pour panser les blessures, réparer les dégâts matériels, physiques et psychologiques, avant de retrouver le chemin du développement, de la démocratie et des libertés», a-t-il écrit.

L’auteur consacre tout un chapitre à la voie algérienne de la paix et de la réconciliation avant de conclure sur des anticipations du monde de demain.

Docteur en droit, professeur de l’enseignement supérieur à l’université d’Alger I, Ammar Belhimer est également essayiste et chroniqueur, auteur de plusieurs études de droit économique en langues arabe et française.

Parmi ses publications : La dette extérieure de l’Algérie, une analyse critique des politiques d’emprunt et d’ajustement, Le printemps du désert et Les dix nouveaux commandements de Wall Street.



Kader Bentounès