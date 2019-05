Grand Angle : Sans surprise

Sans surprise, le plan de paix israélo-palestinien de Donald Trump, attendu pour après le mois de ramadhan, confirmera la position très pro-israélienne de l’administration Trump. Ce plan, dont les premiers contours ont été dévoilés par le conseiller Jared Kushner, chargé par son beau-père et président américain du dossier il y a de cela deux ans, sera du sur-mesure pour Israël, confirmant ainsi la rupture définitive avec la politique historique des États-Unis sur la question palestinienne, allant à l'encontre de la position de l'ONU sur ce dossier. Il faut aussi rappeler que cette administration n’en sera pas à son premier essai. Elle a déjà enfoncé le clou avec le transfert de son ambassade à El Qods dont le statut, selon l’ONU, doit se régler par la négociation. La ville Sainte occupée depuis 1967 a été annexée par Israël en 1980. Ce plan, qui sera à coup sur pour les palestiniens un non-évènement tant son rédacteur et la petite équipe réputée très proche d'Israël qui l’ont concocté dans le plus grand secret auront eu à cœur de satisfaire Israël, ne devrait pas faire référence aux «deux États», solution de consensus pourtant au cœur de la diplomatie mondiale depuis des années. «L'accord ultime» entre Israéliens et Palestiniens auquel Jared Kushner devait parvenir ne verra pas le jour de sitôt. Une issue attendue tant la «solution à deux Etats» est déjà ostensiblement délaissée dans les discours officiels de l'administration Trump. Les Palestiniens, qui ne reconnaissent plus aux américains la légitimité nécessaire pour assurer leur statut de médiateurs, ne seront donc pas surpris. Mieux encore, les contours du plan dévoilé par le conseiller du président américain devraient conforter leurs dirigeants dans leur refus de négocier avec ce gouvernement américain, avec lequel la rupture est consommée depuis la décision sur el-Qods, suivie par la suppression de la quasi-totalité des aides de Washington aux Palestiniens. A charge aussi pour tous les pays arabes de faire preuve de la solidarité espérée à leurs égards.

N. K.