Cyclisme, Tour National de Sidi Bel-Abbès (6e édition) : Victoire finale de Youcef Reguigui

Le cycliste algérien Youcef Reguigui, sociétaire de l'équipe malaisienne Terengganu Pro Asia Cycling, a remporté la 6e édition du Tour National de Sidi Bel-Abbès, à l'issue de la 3e et dernière étape, disputée vendredi sur une distance de 56 km, et remportée par le coureur de Sovac, Ayoub Kerrar. Ce dernier a remporté l'étape en 1h 12'12", soit avec une vitesse moyenne de 46,540 km/h, devançant sur le podium Youcef Reguigui (2e), et son coéquipier chez Sovac, Abderahmane Mansouri (3e). Mais au classement final individuel, c'est le sociétaire de la Terengganu Pro Asia Cycling, Reguigui, qui a pris la première place, devant deux concurrents de l'équipe Sovac, respectivement Mohamed Bouzidi et Islam Mansouri. Chez les juniors, c'est Hamza Amari qui a enlevé le maillot jaune de ce tour, devant son coéquipier du CR Chéraga, Abderrezzak Amari et Abderrezzak Hallouche (ECSBA). Comme pour confirmer leur domination, Hamza et Abderrezzak Amari avaient pris les deux premières places, lors de la 3e et dernière étape, ayant vu Hamza Magnouche, de l'ESBC, prendre la troisième place. Dans le classement général «par équipes», c'est SOVAC qui a pris la première place, s'adjugeant par la même occasion le trophée de cette 6e édition du Tour National de Sidi Bel-Abbès. La compétition a été marquée par la participation d'un total de 58 coureurs, dont 28 juniors, représentant 15 clubs, issus de 10 wilayas.