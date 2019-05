Judo, Championnats d’Afrique 2019 (Cadets) : L’Algérie, vice-championne avec 17 médailles, dont 4 or

La sélection algérienne (garçons / filles) de judo a décroché la deuxième place au classement général des Championnats d'Afrique (cadets), clôturés dans la capitale sénégalaise Dakar, derrière la Tunisie (1re) et devant l'Égypte (3e).

Les Algériens ont décoché 17 médailles (4 or, 3 argent et 10 bronze), soit six de mieux que la Tunisie, mais c'est cette dernière qui a été sacrée, grâce notamment à ses 5 or, bonifiées par quatre autres breloques en argent et deux bronze, au moment où l'Egypte a complété ce podium, avec 4 or, 3 argent et 8 bronze. Pour sa part, le Maroc a terminé au pied du podium, avec 2 or et 1 bronze, alors que le Sénégal, pays hôte du tournoi, s'est contenté de la 5e place, avec 1 or, 3 argent et 4 bronze.

Les médailles d'or algériennes ont été l'œuvre de Mahdi Abdelatif Boubetra (-55 kg) et Mohamed Khadir (-81 kg) chez les garçons, ainsi que Melissa Khirèche (-40 kg) et Yassamine Djellab (-63 kg) chez les filles. De leur côté, Arselan Benhaoua (-73 kg) et Bessam Yahiaoui (-90 kg) se sont contentés de l'argent, après leurs défaites respectives en finale, tout comme leur compatriote Loubna Nedjaï, dans la catégorie des moins de 44 kg (filles).

Cette moisson a été bonifiée par dix médailles de bronze, obtenues par Mohamed Amine Bessaï (-50 kg), Aymen Salah Ould Saïdi (-60 kg), Amir Abderrahim Haddad (-66 kg), Mohamed Amine Sebit (-66 kg) et Raouf Hallaf (+90 kg) chez les garçons, ainsi que Djihane Boubidi (-48 kg), Nardjis Khacir (-52 kg), Rajae Aïssa-Mamoune (-57 kg), Racha Chahrazed Ramdane (-63 kg) et Nabila Benbelkacem (-70 kg). Avec vingt judokas engagés (10 garçons et 10 filles), l'Algérie a été le pays le mieux représenté dans ces championnats d'Afrique 2019 des cadets, devant l'Egypte (18) et l'Afrique du Sud (15). Outre les 17 médaillés suscités, les trois autres judokas algériens engagés dans cette compétition sont Kaïs Mahieddine Moudetere (-60 kg) chez les garçons et Manel Bourad (-57 kg) et Amina Benzemmouri (-70 kg) chez les filles. Mais contrairement à leurs compatriotes, ils n'ont pas eu la chance d'aller suffisamment loin pour monter sur le podium.

Au total 96 judokas (55 garçons et 41 filles), représentant 14 pays ont pris part à cette compétition, disputée les 2 et 3 mai dans la capitale sénégalaise, Dakar. Outre l'Algérie et le Sénégal, pays organisateur de cette compétition, les 12 autres nations engagées sont : Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Egypte, Gabon, Gambie, Côte d'Ivoire, Maroc, Afrique du Sud, Togo, Tunisie et Zimbabwe.