Dans la lucarne : L’unanimisme revient !

On avait prédit que l’Assemblée Générale de la FAF allait se dérouler dans une «ambiance électrique». Les présidents de clubs et aussi l’ancien président de la FAF ne vont pas laisser cette AGO, présidée par Zetchi, se dérouler dans de très bonnes conditions. C’est vrai que l’ex-président de la FAF, Mohamed Raouraou, était pratiquement la «grande star» de cette AGO, mais finalement, il n’a pas été autorisé à parler. Là, il faut dire que le président en exercice a tout «verrouillé», puisque pour poser une question, il fallait l’envoyer par émail 20 jours à l’avance pour que les membres du B.F puissent trouver la réponse adéquate. Pourtant, pour faire une quelconque remarque, il faut avoir une copie des bilans moral et financier en mains, les examiner et relever d’éventuelles erreurs ou dépassements dans les écritures comptables. Ce n’est pas normal de travailler ainsi. Toujours est-il, l’intéressé a fait des remarques, qui sont en soi des «accusations graves». Elles méritent qu’on s’y attarde surtout lorsqu’il parle du contrat d’Adidas, des «trous» dans le budget, mais aussi de dépenses injustifiées. En fin de compte, les interventions n’étaient que de la poudre aux yeux. Les bilans, cependant, ont été adoptés quasiment à l’unanimité par les membres de l’AG. Et cela -entre nous- n’est pas une surprise. L’honnêteté intellectuelle a «foutu le camp». Même le budget prévisionnel de 2019 a été adopté. On aurait aimé une réponse à la déclaration de Raouraou sur le fait que le Bureau fédéral actuel «a été élu illégalement» et qu’il a été imposé par l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, qui était en exercice avant la venue de Mohamed Hattab. La presse, comme lors de l’AGO de la LFP, a été sommée de quitter la salle de réunion avant le début des travaux. Cela fait partie des moeurs maintenant, puisque tout le monde a accepté de jouer le jeu sans rien dire. Toujours est-il, sur les 107 membres de l’AG, seulement 91 avaient adopté les bilans présentés par le BF. C’est facile de lever la main pour voter, mais ne venez pas dire après que l’on vous l’a imposé. Chacun doit agir selon sa conscience. S’il n’y a rien à dire il faut le confirmer, sinon le dénoncer. C’est la moindre des choses pour un commis de l’Etat. Toujours est-il, autrefois lors des AGO de la FAF, les membres de l’AG pouvaient participer au débat ; ce n’est plus le cas aujourd’hui. On ne peut pas justifier cela par le fait que les statuts actuels ne permettent pas de débattre sur des sujets sérieux lors des travaux de l’AGO. Tout le monde, pourtant, sait qu’on ne peut avancer s’il n’y a pas de vrai débat au sein de l’AG. Par conséquent, on n’a pas fait mieux que celui qu’on taxait de «dictateur ». Il faut «accorder ses violons» si on veut être crédible, à «cheval» sur ses principes et surtout dire la vérité -toute la vérité- sur ce qui s’y passe au sein de notre football. La politique de l’autruche ne paie pas, c’est presque une certitude !

Hamid Gharbi