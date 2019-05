MCO : Bouzidi succédera-t-il à Cavalli ?

À quatre journées de la fin du championnat, le MC Oran vit dans l’incertitude la plus totale. Premier non relégable, le club d’El Hamri n’est pas assuré de se maintenir, sauf s’il parvienne à réaliser un sans-faute. Au regard des données actuelles, rien n’est moins sûr…

Les mauvais résultats et la gronde des supporters ont fini par avoir raison de Jean-Michel Cavalli qui a fini par démissionner en dépit du soutien « inconditionnel, du président Ahmed Belhadj.

Un staff élargi a été nommé dans la foulée pour assurer l’intérim avec à sa tête Aissa Kinane qui présente la particularité de connaître la maison pour avoir succédé plus tôt dans la saison au Marocain Badou Zaki.

L’équipe est entrée la semaine dernière en stage bloqué à Mostaghanem pour fuir la pression des supporters et tenter de se redéployer en prévision des quatre matches restants.

De son côté, la direction compte bien engager un nouvel entraîneur au moins pour finir la saison. Le président Baba s’est mis d’accord sur le principe avec Youcef Bouzidi, mais pour le moment le technicien n’a rien signé. En effet, il est attendu que l’ancien coach du NAHD et de la JSK rencontre le président Baba ce vendredi pour signer l’engagement, mais le technicien a fait faux-bond à la dernière minute sans avoir donné des explications.

Selon ce qui se dit ça et là, Bouzidi n’est pas très convaincu par le contrat qui lui a été proposé par Baba. En principe, le technicien s’est engagé pour maintenir le MCO en Ligue-1 et partir, comme il l’avait fait avec la JSK la saison précédente. Ceci ne remet pas en question les négociations, puisqu’il y a des chances pour que les deux hommes finissent par se rencontrer et acter l’accord dans les heures à venir.

Avant quatre journées de la clôture de la compétition, les «Hamraoua» occupent la 13e place (1er non relégable) avec 28 points, soit le même nombre d’unités que l’O Médéa, troisième potentiel relégable, qu’ils devancent néanmoins grâce à un meilleur goal-average.

Le MCO devra glaner le maximum de points s’il veut conserver son destin en main. Pour un club qui avait comme objectif de terminer la saison sur le podium, le constat est affligeant.

Amar B.