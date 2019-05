Equipe nationale : Du côté des Verts

Ils affichent une forme éblouissante. Atal, Bensebaïni, Feghouli et Belfodil font parler d’eux. S’il y a bien des joueurs algériens qui se démarquent en ce moment, c’est bien ce quatuor.

Ils affichent une forme éblouissante, ils font parler d’eux, ils se distinguent à chacune de leur apparition sur le terrain et tout le monde est unanime à reconnaitre leur talent et leur important apport dans la stratégie de leurs coaches respectifs. L’international Youcef Atal par exemple réalise une saison extraordinaire avec l’OGC Nice de Patrick Viera. Joueur explosif, techniquement très bon, intelligent dans le jeu, autant efficace défensivement qu’offensivement, d’où sa polyvalence et buteur, Atal émerveille les spectateurs et les téléspectateurs par son abattage. Auteur d’un splendide ha-trick dimanche passé face à Guingamp, l’enfant de Tizi-Ouzou et ex-joueur du Paradou AC est promu à une superbe carrière dans un grand club européen.

D’ailleurs, les différents médias étrangers de la presse sportive parlent de lui et de ses performances qui ne laissent d’ailleurs personne indifférent. Il est même annoncé au PSG et à l’Athlético Madrid pour ne citer que ces grands clubs français et espagnol.

Citons aussi dans le même sens des performances à la hauteur de son talent, le défenseur des Verts et du Stade Rennais FC, l’enfant de Constantine et ex-joueur du PAC, Ramy Bensabaïni. Vainqueur avec brio de la Coupe de France avec son équipe qui a coiffé au poteau, le tout puissant PSG, aux tirs aux buts après avoir remonté le score (2-0), Bensabaïni a montré un visage étincelant dans ce match. Il était en super forme physique, techniquement bon puisqu’il a activement participé aux offensives de son équipe, le latéral gauche du Stade Rennais, a réalisé de très bonnes choses en la circonstance. Ces performances régulières et sa détermination à chacune de ses prestations ont fait de lui un titulaire indiscutable dans le onze de l’équipe rennaise.

Tout comme Atal, ce ne sont pas les contacts qui lui manquent et il devrait être transféré dans un grand club cette saison.

On parle même de lui à Arsenal. Pour sa part, Ishak Belfodil a retrouvé cette saison le chemin des filets en Bundesliga. Auteur jusque-là de la bagatelle de 15 buts à son compteur, l’attaquant international algérien évoluant sous les couleurs d’Hoffenheim est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Décisif à plus d’une fois pour son équipe, il a retrouvé son punch et son efficacité face au but. Ces performances de premier ordre lui permettront sans nul doute de gagner la confiance du sélectionneur national, Djamel Belmadi, en prévision de la CAN-2019 en Egypte ; cela, s’il rentre bien sûr dans les plans de la stratégie de jeu qu’il préconise. Enfin, on ne peut ne pas évoquer le retour en super forme de Sofiane Feghouli, « Sosso» pour les intimes, avec son club turc Galatasaray. Après avoir eu quelques problèmes relationnels avec son entraineur à un moment donné de la saison quand il ne le faisait pas jouer, Feghouli a su reconquérir son coach et le chaud public de Galatasaray. Ses déboulés, ses buts décisifs et son engagement total sur le terrain, où il est connu pour sa grinta, ont fait de lui une pièce maitresse dans le onze de l’équipe turque.D’ailleurs, ce n’est pas par hasard si il a été désigné comme le meilleur joueur de la saison de son équipe.

Tout ce beau monde ne peut que rassurer Djamel Belmadi qui tient à aller le plus loin possible avec les Verts lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations-2019.

Mohamed-Amine Azzouz