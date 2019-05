TIC : Pour un investissement durable

Les Technologies de l'information et de la communication (TIC) sont en peu de temps, devenues l'un des principaux leviers de la société moderne. On constate que ces dernières années, l’Algérie a accordé une grande importance à ces nouvelles technologies pour développer son économie. Mais pour ramener le bateau à bon port, notre pays à besoin de l’expertise et du savoir-faire des compagnies étrangères. A ce propos, le directeur du département de l’entreprise (EBG) de Huawei Algérie, Louis LUY a réaffirmé récemment à Alger, lors d’une conférence de presse organisée en marge d’une journée-débat sur les TIC que son groupe va continuer à investir davantage en Algérie et de contribuer au développement de ce domaine. Appuyant ses dires, il a indiqué que depuis notre installation en Algérie en 1999, nous avons réalisé beaucoup d’investissements lords et à long terme.

Il a cité à titre d’exemple la réalisation de leur nouveau siège à Bab Ezzouar et le nouveau laboratoire de test et le centre de vente des pièces de rechanges. En réponse à une question de savoir le nombre de postes d’emplois créés en 2018, il a indiqué qu’il est de l’ordre de 3.000 emplois direct et indirect. S’agissant de la formation, il a souligné que plus de 4.500 formations ont été organisées au profit des professionnels et des étudiants : «Ces formations constitueront un moyen efficace aux étudiants pour accueillir facilement la transformation digitale», a-t-il précisé. M. Luy a estimé qu’à l’ère de la mondialisation, les nouvelles technologies sont en train de restructurer de plus en plus le monde où tous les objets seront interconnectés et gérer d’une façon intelligente.

Et de poursuivre «la nouvelle orientation commerciale de Huawei consiste à fournir une connectivité complète et intelligente aux partenaires et aux clients. Les Tic constituent la base du monde numérique et contribuent au succès de la transformation numérique des clients ». Selon lui, connecter le monde physique et le monde numérique et activer les données afin de regrouper des capacités multi-industrielles va permettre aux développeurs de bout en bout d'accélérer l'innovation et d'aider chaque secteur à se développer rapidement. Par ailleurs, cette premier rencontre débat, a constitué une opportunité idoine aux partenaires de Huawei activant dans différents secteurs (pétrolier et gazier, les administrations publiques, les institutions financières et l'éducation) de prendre connaissance des dernières solutions technologiques technologies dans le secteur des Tic et de discuter sur les opportunités et les défis rencontrés par les entreprises, les gouvernements et d'autres organisations à l'ère de la transformation numérique. Cette rencontre était également une occasion pour le lancement des solutions de Huawei : Le Wi-Fi 6 AP AirEngine.

La zone de couverture du Huawei Wi-Fi 6 est 40% plus large que celle les autres appareils. Avec la technologie d’accélération d’application, le « Huawei Wi-Fi 6 » présente une latence inférieure de 10 ms à celle des autres réseaux Wi-Fi 6. Aussi face à l'ère intelligente, Huawei a lancé une solution de centre de données intelligent.Les centres de données constituent une infrastructure importante dans l'ère de l'information.

Makhlouf Ait Ziane