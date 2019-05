Preparatifs du ramadhan : Répondre aux besoins exprimés par les citoyens

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, jeudi dernier, les ministres des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, et du Commerce, Saïd Djellab, à la veille du mois de Ramadhan, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a abordé l’organisation de la 16e édition du Prix international du Saint Coran, en présence de participants de 50 pays, le concours national encourageant les jeunes apprenants du Saint Coran, les festivités

officielles de Leïlat El Qadr durant laquelle seront primés les lauréats dudit concours et des personnalités notoirement connues pour leur attachement au Livre saint, ainsi que l’organisation de concours coraniques nationaux pour toutes les tranches d’âge à travers le territoire national.

Le chef de l’Etat «a instruit le ministre de veiller à la bonne organisation des activités religieuses telles que programmées en cette occasion par son département ministériel».

Pour sa part, le ministre du Commerce a présenté un exposé sur les dispositions prises par son département dans le cadre des préparatifs devant permettre de répondre, au mieux, aux besoins exprimés par les citoyens, notamment en matière d’approvisionnement régulier du marché en produits alimentaires de base et d’intensification des opérations de contrôle, à travers un dispositif opérationnel comprenant, notamment, l’établissement de prix référentiels quant à certains produits de large consommation destiné à lutter contre la concurrence déloyale, le renforcement du réseau de distribution des structures commerciales, la réhabilitation de plusieurs marchés couverts de proximité de fruits et légumes non exploités, la réalisation d’un certain nombre de marchés commerciaux, dont le nombre passe de 866 à 1.567, opération qui profitera, en priorité à 13.000 jeunes.

«Parallèlement à ces mesures, il est envisagé la mise en œuvre de nouvelles actions de contrôle pour contrer la concurrence déloyale à l’effet de préserver le pouvoir d’achat du citoyen», souligne la même source. Le chef de l’Etat a instruit le ministre du Commerce «de veiller à l’application diligente et rigoureuse de toutes les mesures nécessaires pour assurer un suivi quotidien de la situation du marché tout au long du mois de Ramadhan», conclut la Présidence de la République.