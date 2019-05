MOUVEMENT POPULAIRE à travers le pays

BéJAïA

Le peuple, source du pouvoir

C’est toujours avec une grande détermination et une mobilisation sans faille que la onzième marche populaire pacifique réclamant le départ du système en place a drainé hier une foule grandiose au chef-lieu de la wilaya de Bejaia en scandant «Ulach smah ulach - Ulach l’vote ulach » (Pas de pardon - Pas de vote), «Assa azaka mouvement yella yella » (Aujourd’hui et demain, le mouvement existera) «Système dégage – FLN dégage».

Les milliers de manifestants qui brandissaient des pancartes et banderoles au milieu du drapeau national ont longuement dénoncé l’entêtement et la sourde oreille des responsables en place qui dirigent le pays sans prendre en compte les revendications du mouvement populaire créé depuis la première marche du 22 février pour que le peuple soit la source du pouvoir. Toutes les couches sociales étaient présentes hier lors cette onzième marche en parcourant coude-à-coude le traditionnel itinéraire du vendredi de l’union et de la solidarité, voulant ainsi montré une fois de plus que le changement se fera par le peuple et que la corruption, le favoritisme et l’oligarchie doivent disparaître à jamais du pays, une exigence incontournable qui démontre que les manifestations ne se sont pas estompées, les Algériens maintenant leurs revendications d’une vraie transition qui débouchera sur le départ de tout le système. Ainsi le mouvement populaire pacifique qui s’est ancré dans la vie quotidienne des citoyens depuis sa naissance lors de la première marche de Kherrata du 16 février dernier qui réclamait l’annulation du 5e mandat du président de la République démissionnaire, est plus que jamais déterminé à se mobiliser jusqu’au départ définitif du système qui semble vouloir perdurer en contournant les vrais revendications du peuple.

Criant haut et fort «Anedou Anedou hacha mayaghli wadhou (Nous marcherons jusqu’à ce que le système tombe), plusieurs associations, syndicats de différents secteurs, étudiants, mouvements citoyens se sont joints à la foule dont plusieurs manifestants sont arrivés dès la matinée des différents villages et communes de la wilaya de Bejaia. C’est plus de deux mois et demi que la rue gronde avec toutes ces manifestations quotidiennes et hebdomadaires, et le système est en place ainsi que certaines personnalités de formations politiques et de l’opposition voient la situation favorable pour s’imposer en interlocuteur en accaparant la mobilisation populaire et en se créant une légitimité, mais le mouvement populaire a déjà prit les devant «Pas d’interlocuteur, le peuple seul source du pouvoir».

M. Laouer