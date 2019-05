Syndicats : S’impliquer dans la transition

Messaoud Boudiba, porte-parole du CNAPESTE, a plaidé jeudi dernier à Tizi-Ouzou en faveur de l’implication effective des syndicats dans le travail de l’organisation de la transition démocratique que revendique le peuple algérien depuis le 22 février dernier. Intervenant lors d’une table ronde organisée à l’auditorium du campus Hasnaoua par les « Débats de l’UMMTO», initiés par les enseignants, étudiants et ATS de l’université de Tizi-Ouzou, le porte-parole du syndicat autonome CNAPESTE a indiqué qu’il est dans le devoir des syndicats autonomes d’œuvrer pour relever le défi de la reconstruction d’une nouvelle République des libertés, de justice sociale, des droits… « Nous n’avons aucune autre alternative à celle de se mobiliser tous et toutes pour la construction d’une Algérie nouvelle, démocratique et sociale qui sera à l’avant-garde des pays développés», a-t-il insisté. De son côté, maître Aïssa Rahmoune, du collectif des avocats de la wilaya de Tizi-Ouzou, a souligné, lors de cette table ronde sous le thème «Quel syndicalisme pour quelle Algérie?», que les avocats ont beaucoup résisté contre le fait accompli imposé à la corporation avant le 22 février dernier, dont les marches grandioses ont réussi à défier l’ordre établi. Invité à cette table ronde, Samir Leslous, du collectif des journalistes de Tizi-Ouzou, a estimé que « le système en place a de tout temps agi contre l’organisation de la corporation de la presse et ce, pour mieux la maîtriser». Pour le journaliste, le pouvoir a réussi par ses pratiques à éloigner la presse nationale de sa vocation initiale, en imposant un certain mode de fonctionnariat et en déjouant toute initiative de création d’un syndicat fort et représentatif des professionnels de la presse. Samir Leslous a également déploré l’inexistence de ce syndicat fort pour défendre les journalistes et autres assimilés de la presse devant leur situation précaire et les pressions judiciaires qu’ils subissent. « La corporation journalistique subit une double peur», a-t-il encore souligné, tout en plaidant pour « une autonomie d’action qui permettra de rassembler les différents secteurs». Le représentant du CNES, Mahmoud Haddadou, a quant à lui indiqué que le « pouvoir a empêché les syndicats autonomes nés sur la base corporatiste de s’unir et ce, dans le but de ne pas faire de l’ombre à l’UGTA». Pour l’intervenant, le mouvement populaire enclenché depuis le 22 février doit être structuré et cela même si la société civile et la population craignent la représentativité.

Bel. Adrar